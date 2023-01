Los duques de Cambridge y los duques de Sussex ya no trabajarán juntos en la Royal Foundation. | Fuente: AFP | Fotógrafo: PAUL ELLIS

Es oficial, el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle confirmaron que crearán su propia fundación después de separarse formalmente de Royal Foundation, encabezada por el príncipe William y su esposa Kate Middleton.

El comunicado se da después de que un miembro del equipo de la Casa Real, señalara que la ruptura se debe al carácter "controlador" del mayor de los hermanos. "William es controlador y estaba en control cuando solo eran los tres [los hermanos y Kate], pero ahora no es así. Personalmente no exageraría el rol de Meghan en esto porque es injusto", dijo la fuente a "The Sunday Times".

El patronato de Royal Foundation era el último enlace formal entre los hermanos William y Harry. La casa real británica indicó que la fundación pasará a llamarse Royal Foundation del Duque y la Duquesa de Cambridge.

"Estos cambios están pensados para complementar de la mejor manera el trabajo y responsabilidades de Sus Altezas Reales a medida que se preparan para sus futuras funciones y ajustar mejor sus respectivas actividades caritativas", explicó el palacio de Kensington.

Se dice que la separación se debió a que el príncipe William es muy controlador. | Fuente: AFP | Fotógrafo: PAUL ELLIS

NUEVOS COMIENZOS

En tanto, Meghan Markle y el príncipe Harry crearán su propia fundación benéfica con el apoyo operativo, durante un periodo transitorio, de la Royal Foundation. Las parejas seguirán trabajando juntas en algunas iniciativas, como el programa de salud mental Heads Together.

Los duques de Cambridge y los duques de Sussex seguirán apareciendo en actos públicos específicos, pero continuarán sus actividades benéficas tomarán caminos separados.

La Royal Foundation fue creada por los príncipes William y Harry en el 2009. Kate Middleton se incorporó cuando se casó con el duque de Cambridge en 2011. Siete año más tarde, Meghan Markle se sumó a ellos en la organización al punto que la prensa los apodó "los cuatro fantásticos".

