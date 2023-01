Meghan Trainor y Daryl Sabara esperan su primer hijo. | Fuente: Instagram | Meghan Trainor

La cantante Meghan Trainor sorprendió a sus fanáticos al anunciar que está esperando a su primer hijo. A través de sus redes sociales, la artista confesó que su esposo y ella están muy felices de formar una familia:

“¡¡¡Todos saben cuánto tiempo he querido esto!!!! Daryl Sabara y yo estamos más que felices y emocionados de conocer a esta pequeña belleza a principios del próximo año. ESTAMOS EMBARAZADAS”, se lee en la descripción que acompaña como foto una ecografía.

La estrella del pop, de 26 años, y el actor de Spy Kids, de 28, contrajeron matrimonio en una boda íntima que se realizó en el patio trasero de su casa en diciembre de 2018. La pareja comenzó a salir dos años antes hasta que se unieron para siempre.

"Definitivamente fui positivo en el primer mes cuando él estaba de gira conmigo, y básicamente estábamos viviendo juntos en la carretera", aseguró Meghan Trainor a la revista People.

La artista confesó que desde que se casaron ya estaban pensado en tener bebés, aunque la cantante agregó que no solo quiere uno:

"Estamos listos para la pelea. ¡Quiero algunos hijos! ¡Quiero niños! Los dos estamos muy emocionados por eso. Ambos vemos constantemente videos y lecciones de bebés en YouTube, como ‘Cómo cuidar a un bebé’. Nos estamos preparando todos los días”, dijo.

Debido a la pandemia, las giras de Meghan Trainor y su primer set para Maroon 5 tuvieron que postergarse por la pandemia, por lo que parece que los planes cambiaron.

Ahora que Trainor se prepara para recibir a su primer hijo, sin duda Sabara la está cuidando muy bien. A principios de este año, la cantante de "Nice to Meet Ya" le dijo a la revista que su cariñoso esposo no dejará de consentirla:

"Me preparará la cena y me preparará todo, y él sabe lo que quiero beber, hace mi ginger ale con mi hielo", comentó. "Él me cuida al máximo nivel que ni siquiera muevo un dedo ... Nunca pensé que estaría tan malcriada en el amor. Él completa todo", concluyó entre risas.

