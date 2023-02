Meghan Markle y el príncipe Harry rompieron protocolos de la realeza. | Fuente: EFE

Los duques de Sussex, Harry y Meghan Markle, renunciaron a sus funciones de primer rango de la familia real británica, luego de un distanciamiento impulsado por la presión de los medios.

Pese al escándalo que amerita esto para la realeza, no es la primera vez que Harry y Meghan Markle sorprenden con sus decisiones, pues en innumerables ocasiones ambos han desafiado los protocolos.

Aquí mencionamos algunas de las veces que Meghan Markle rompió las reglas de la realeza, lo cual ha tenido el apoyo de su esposo, el príncipe Harry:

1. En la Navidad del 2017, cuando Meghan Markle aún era la prometida del príncipe Harry, la exactriz acudió a la celebración especial que realiza la realeza todos los años. Sin embargo, esta actividad, que se lleva a cabo en la Iglesia de Santa Magdalena, es solo para los miembros oficiales de la familia británica y sus cónyuges.

2. La duquesa de Sussex, Meghan Markle, acostumbrada a las cámaras rompió el protocolo cuando, durante una visita al Castillo de Cardiff en enero de 2018, no dudó en acercarse a los presentes para firmar autógrafos, lo cual está prohibido para la realeza por motivos de seguridad.

3. De acuerdo a las tradiciones de la realeza, casarse en el mes de mayo es de “mala suerte”. Pese a ello, Meghan Markle y el príncipe Harry se dieron el sí en el altar el 19 de mayo del 2018.

4. Cuando Meghan Markle dijo sus votos en el altar, omitió la obediencia. En la familia británica, la tradición era jurar que “amará, cuidará y obedecerá”; sin embargo, la duquesa de Sussex decidió prometer que “amará, cuidará y respetará” a su esposo.

5. Ser duquesa para Meghan Markle le impedía mostrar sus hombros; pero a la exactriz no le importó y, para el cumpleaños de la reina Isabel II, llevó puesto un vestido rosa pálido de Carolina Herrera, que le daba un toque sensual a la esposa del príncipe Harry.

6. El protocolo real indica que las mujeres deben lucir peinados “sencillos, naturales, prolijos y favorecedores”, sin embargo, el peinado preferido de Meghan Markle es hacerse un messy bun, peinado sencillo que le queda perfecto pero que no forma parte de lo permitido por la realeza.

7. Aunque parezca increíble, ser de la realeza le impide a Meghan Markle cruzar las piernas al momento de sentarse; pero para la duquesa es una regla que también puede romper. Durante la ceremonia de los Premios de los Líderes Jóvenes, en el Palacio de Buckingham, la exactriz tomó el asiento y se puso cómoda, aunque luego volvió a la postura tradicional: rodillas y tobillos juntos, con la espalda recta.

8. Ni el príncipe Harry ni Meghan Markle tienen permitido demostrar su amor en público; es decir, abrazarse y besarse. No obstante, ambos han roto las reglas y se han dado muestras de afecto para las cámaras.

9. Durante la Royal Air Force, la duquesa de Sussex rompió otro de los protocolos. Ella lució un vestido de Dior totalmente negro, lo cual está prohibido para las mujeres de la realeza, pues este tipo de atuendo solo se puede usar para el luto.

10. Por ser parte de la realeza británica, Meghan Markle tiene prohibido expresar opiniones políticas o manifestar su ideología con determinados temas sociales. Pese a ello, la exactriz manifestó su apoyo al movimiento #MeToo:

"Es interesante escuchar a tantas personas hablando de empoderar al movimiento de mujeres, encontrando y conociendo su valor (...). Con frecuencia escuchamos a gente decir: 'Estás ayudando a las mujeres a a encontrar su voz'. Yo personalmente estoy en desacuerdo con eso, porque las mujeres no necesitan encontrar una voz, ya la tienen. Necesitan sentirse empoderadas para usarla y las personas necesitan animarse a escucharlas.”, expresó

“Creo que ahora, en un ambiente de tantos movimientos, es importante decir Me Too y Time's Up, no hay mejor momento para seguir dando luz para que las mujeres se sientan empoderadas y que las personas realmente las apoyen, incluyendo a los hombres. Eso hace una gran diferencia”, sostuvo la esposa del príncipe Harry.

