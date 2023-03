La pareja apareció en La Cumbre de Inversión Alternativa tras dejar a la Familia Real. | Fuente: AFP

El príncipe Harry y su esposa Meghan Markle, hicieron su primera aparición pública en Miami Beach desde que anunciaron su ruptura con la Realeza Británica en enero pasado. Los duques participaron en una gala de la reunión anual de la Cumbre de Inversiones Alternativas, conocida como AIS (Alternative Investment Summit) de la organización financiera JP Morgan.

De acuerdo con medios estadounidenses, Harry dio un discurso sobre salud mental, tema que ha tocado en ocasiones anteriores. Uno de los presentes, que no quiso ser identificado, informó a The New York Post que “también habló sobre el Megxit“.

“Explicó que, aunque ha sido muy difícil para él y Meghan, no se arrepiente de la decisión (…), porque quiere proteger a su familia. No quiere que Meghan y su hijo Archie sufran las experiencias que lo marcaron en su infancia“, indicó la fuente.

El diario agregó que la pareja se trasladó desde la ciudad canadiense de Vancouver, donde se prevé que establezcan su residencia, hasta el sur del estado de Florida en un avión privado, pero que habían pasado la noche en la casa de la tenista Serena Williams, situada a hora y media al norte de Miami en Palm Beach.

Además, el medio Page Six señaló que la pareja habría cobrado entre 500.000 dólares a un millón por estar presentes y brindar un pequeño discurso. Hasta ahora no han trascendido fotos de la ocasión, ni se les ha visto en alguna de las dos ciudades estadounidenses.

Tampoco se ha conocido si viajaron con Archie, su hijo de ocho meses, o si esta aparición en público será el inicio de una serie de conferencias por parte de la pareja, que es una forma en la que muchas celebridades obtienen altos ingresos.

