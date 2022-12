Meghan Markle: ¿Su hijo Archie no llevará el título príncipe que le corresponde? | Fuente: AFP | Fotógrafo: Dominic Lipinski

La polémica entrevista de Meghan Markle y el príncipe Harry que le ofrecieron a Oprah Winfrey, también giró en torno al futuro de su hijo que está por venir. Tanto así que hasta comenzaron a especular sobre si llevaría un título de la realeza o no.

"Decían que no querían que él (Archie) fuera un príncipe o una princesa, sin saber cuál sería el género, que sería diferente al protocolo", dijo la duquesa de Sussex. Sin embargo, lo que pesa en esta situación es el protocolo real.

¿QUÉ DICE EL PROTOCOLO DE LA FAMILIA REAL?

Este tipo de reglas sobre qué miembro llega a ser príncipe o princesa -a quien también se le conoce como su alteza real- proviene de una carta emitida por el rey Jorge V en noviembre de 1917. Este documento es un instrumento legal que puede adoptar la forma de una carta abierta para el monarca. Pueden utilizarse para declaraciones reales o la concesión de títulos como títulos nobiliarios.

En la carta de 1917, Jorge V declaró que los bisnietos del monarca ya no serían príncipes ni princesas, a excepción del hijo mayor del hijo mayor de Carlos, príncipe de Gales, es decir, el príncipe Guillermo. Siguiendo con el linaje, en ese sentido, George, el primer hijo de Guillermo, se convierte automáticamente en príncipe por lo que Archie, hijo del príncipe Harry, no tendría ese título a pesar de que ambos son bisnietos de la reina Isabel II.

Según este protocolo, los hermanos del príncipe George, Charlotte y Louis, tampoco habrían recibido el título. Pero en diciembre de 2012, la reina también emitió una patente de carta que decía que todos los hijos del príncipe William tendrían derecho a ser príncipes o princesas y obtener el título de Su Alteza Real.

Además, ser príncipe o princesa solo pasa por la línea masculina, lo que significa que los hijos de la princesa Ana no obtuvieron esos títulos a pesar de ser nietos de la reina.

ENTONCES, ¿ARCHIE NO TIENE POSIBILIDAD DE SER PRÍNCIPE?

Según la carta de 1917, Archie tiene derecho a convertirse en príncipe, pero todavía no. Los hijos del príncipe Harry y Meghan Markle, los niños tendrían que esperar hasta que el príncipe Carlos, el heredero del trono, se convirtiera en rey, momento en el que serían nietos del monarca y, por lo tanto, tendrían derecho a ser príncipes o princesas.

Por ese motivo, las hijas del príncipe Andrés, Beatrice y Eugenie, eran princesas de nacimiento, por ejemplo. Cabe resaltar que Meghan Markle conocía el protocolo ya que, en la entrevista con Oprah Winfrey, se refirió a la carta como una "convención de Jorge V o Jorge VI" que significaría que su hijo Archie se convertiría en príncipe "cuando el padre de Harry se convierta en rey".

Pero continuó diciendo que le habían dicho cuando estaba embarazada que "quieren cambiar la convención para Archie" para que no se convierta en príncipe. No dio más detalles al respecto y el Palacio de Buckingham no ha comentado sus afirmaciones.

