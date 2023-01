Meghan Markle y el príncipe Harry se separan de la fundación en la que colaboraban con William y Kate. | Fuente: AFP | Fotógrafo: PAUL ELLIS

El príncipe William y el príncipe Harry están por cortar su último vínculo formal. Tras su mudanza de Kensington a Windsor y de crear su propia oficina de prensa, Meghan Markle y Harry se distanciarán más de William y Kate Middleton al romper con la fundación benéfica Royal Foundation, creada por los hermanos en el 2009.

De acuerdo a un miembro del equipo de la Casa Real, la ruptura se debe al carácter "controlador" del mayor de los hermanos. "William es controlador y estaba en control cuando solo eran los tres [los hermanos y Kate], pero ahora no es así. Personalmente no exageraría el rol de Meghan en esto porque es injusto", dijo la fuente a "The Sunday Times".

Kate Middleton se incorporó a la fundación cuando se casó con el duque de Cambridge en 2011. Siete año más tarde, la actriz se sumó a ellos en la organización al punto que la prensa los apodó "los cuatro fantásticos".

El año pasado, los cuatro promocionaron Royal Foundation juntos. Sin embargo, esto ya no se volverá a repetir. En mayo, Emily Andrews, periodista que cubre actividades de la realeza británica, indicó que Meghan Markle y el príncipe Harry decidieron no volver a participar con la fundación. "Las dos parejas seguirán su propio camino y sus actividades de caridad por separado", dijo a "The Sun".

Aún no hay un anuncio oficial de parte del Palacio de Buckingham ni de Kensington.

PATERNIDAD

En tanto, el príncipe Harry disfruta de la paternidad. Él celebró su primer Día del Padre a más de un mes del nacimiento de su hijo Archie Harrison, primogénito de su matrimonio con Meghan Markle. En honor a la fecha, la pareja reveló la primera foto del rostro del pequeño a través de las redes sociales.

“Estoy muy emocionado de anunciar que Meghan y yo tuvimos un niño. Ha sido la experiencia más increíble que jamás pude imaginar", dijo el duque de Sussex cuando su hijo nació en mayo.

El hijo de Meghan Markle es el séptimo en la línea de sucesión del trono británico, después de su padre.

En mayo de 2018, Harry y Meghan se casaron en una elegante boda en el castillo de Windsor. En octubre dle mismo año se anunció su embarazo, tras la promera gira al extranjero de los duques de Sussex.

