Todos sabemos que Meghan Markle, duquesa de Sussex, nunca ha tenido una buena relación con su familia. Su matrimonio y el alumbramiento a su primer hijo, junto al Príncipe Harry, dieron la ilusión de un capítulo nuevo para la familia real estaba empezando, lejos de los escándalos de la familia de Markle.

Lo que ha ocurrido ahora con el hermano de la duquesa de Sussex, pone de nuevo todos los focos en la ex actriz. Thomas Markle Jr., su hermanastro, ha revelado que ha perdido su casa, su trabajo y que se encuentra viviendo, junto a su familia, en una habitación de hotel.

Sus descargos, por supuesto, no carecen de diversas opiniones sobre su hermanastra quien, aseguró, no solamente no lo está ayudando a contribuir su vida, sino que ha hecho lo posible por empeorarla.

El hermanastro de Meghan aseguró, en el tabloide británico The Sun, que lleva dos meses en esa habitación de hotel, ubicada en el estado de Oregón, junto a su prometida Darlene, su hijo y sus dos perros. Thomas opina que, el hecho tener un apellido tan famoso ha tenido como consecuencia de que nadie quiera alquilarle una casa.

“Estoy en el peor momento de mi vida. Vivir en una habitación de hotel diminuta le está pasando factura a Darlene y a su hijo, a todos nosotros. Y todo es porque mi vida de repente se ha visto catapultada al ojo público”, dijo al Sun.

De acuerdo con el hermano de la duquesa, todo lo que hace él o su familia es analizado. “Se ha dicho mucho de mí, verdadero o no verdadero, así que nadie quiere darme un hogar o un trabajo. Es duro aceptarlo, sobre todo cuando yo nunca lo he pedido”, comentó.

LOS ANTECEDENTES

Los problemas del hermanastro de la duquesa de Sussex, empezaron a principios de año, cuando explicó que Markle le debía dinero. “Se ha aprovechado de quién era yo, lo usó contra mí y me hizo parecer un tipo malo”, aseguró.

El problema, para Thomas, es que es conocido mundialmente como “el hermano loco de Meghan”. “La gente se cree que me estoy aprovechando de Meghan, pero estas son las cartas que me ha repartido la vida”, finalizo.

