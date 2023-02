Meghan Markle señaló que no tiene cuentas en redes sociales. | Fuente: AFP

Meghan Markle reveló recientemente que hace tiempo tomó la decisión de alejarse de las redes sociales. Y es que, ante el constante asedio de la prensa a su vida íntima, razones para conservar su privacidad no le faltan a la esposa del príncipe Harry.

En ese sentido, la duquesa de Sussex contó al portal Fortune, durante una charla virtual realizada este 13 de octubre, que no posee una cuenta personal en redes sociales como Facebook, Instagram o Twitter desde hace años.

“Para mi propia conservación, no he estado en las redes sociales durante mucho tiempo. Tenía una cuenta personal hace años, que cerré, y luego tuvimos una a través de la institución y nuestra oficina que estaba en el Reino Unido y que no estaba administrada por nosotros —era un equipo completo—, y creo que eso viene con el territorio para el trabajo que tienes”, relató la actriz de "Suits".

"He tomado la decisión personal de no tener ninguna cuenta, así que no sé qué hay ahí fuera, y eso me resulta útil de muchas maneras", continuó Markle. "Tengo muchas preocupaciones por las personas que se han obsesionado con esto. Y es una parte tan importante de nuestra cultura diaria para tanta gente que es una adicción como muchas otras. Hay muy pocas cosas en este mundo en las que se llame usuario a la persona que está interactuando con esto", añadió.

CONSTRUIR UN MUNDO MEJOR

Asimismo, Meghan Markle se refirió a su experiencia como madre y cómo esta nueva faceta es un llamado a construir un mundo mejor para su pequeño hijo Archie, con quien actualmente reside junto al príncipe Harry en California (Estados Unidos) luego de su paso por Canadá.

"Es interesante porque mi instinto es que te hace más valiente, te preocupa tanto por el mundo que van a heredar. Así que las cosas que puedes tolerar por tu cuenta no son las mismas por las que vas a poner a tu hijo en una posición de vulnerabilidad. Vas todos los días, ¿cómo puedo hacer que este mundo sea mejor para Archie? Una creencia compartida por mi esposo y por mí”, afirmó.

"Al mismo tiempo, soy cautelosa de poner en riesgo a mi familia por ciertas cosas. Trato de ser muy clara en lo que digo y no ser polémica y en cambio hablo de cosas que parecen muy sencillas, como ejercer tu derecho al voto", agregó la duquesa de Sussex. “Creo que es tan simple como es y tan necesario como es, y hasta ese punto, como padre, puedo disfrutar de toda la diversión, las tonterías y los juegos con mi hijo, pero no podría sentirme orgullosa de mí misma como una madre si no supiera que no estoy haciendo mi parte para que sea un lugar mejor para él", finalizó.

