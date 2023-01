Megan Fox y sus hijos en Malibú, 2017. | Fuente: Composición en base a imágenes de Instagram.

Con seis años, uno de los hijos de Megan Fox, Noah, está acostumbrado a vestir lo que quiere. “A veces se viste solo y le gusta ponerse vestidos”, explicó la artista en el programa de televisión The Talk, al que fue invitada el último jueves.

La actriz de "Transformers" se ha visto envuelta más de una vez en la polémica por permitir que su pequeño use vestidos —pues son considerados femeninos— para ir a la escuela. Pero a la intérprete no le importa lo que digan los demás, debido a que está acostumbrada a enseñarle a su hijo la importancia de tener confianza en sí mismo.

“Hace unos días se puso un vestido para ir a la escuela y cuando volvió a casa le pregunté: '¿Cómo fue? ¿Alguno de los amigos de la escuela te dijo algo?' Y él me dijo: ‘Bueno, todos los chicos se rieron cuando entré a clase, pero no me importa, me encantan los vestidos'”, le contó el pequeño a su madre, Megan Fox, quien agregó que les enseña a hacer las cosas que les gusten "sin importar lo que digan los demás". "Ahora estamos centrados en enseñarle a tener confianza en sí mismo", apuntó.

BODHI Y JOURNEY

La actriz está casada con Brian Austin Green y, junto a él, tiene otros dos hijos: Bodhi y Journey, de cinco y tres años. Una de las primeras veces que se le captó paseando con sus pequeños fue en Malibú, en el 2017.

Megan Fox también reveló que uno de los intereses de su pequeño Noah es la moda; por lo que se pasa el tiempo diseñando y dibujando modelos. “Tiene talento, pero todavía tiene seis años así que sus ideas no son las más ideales”, bromeó.

Megan Fox en Halloween del 2018 junto a sus hijos Noah, Bodhi y Journey. | Fuente: Instagram

ALEJADA DE HOLLYWOOD

En estas últimas semanas, la actriz de “Jennifers Body” ha desatado la polémica, luego de revelar cuáles fueron los motivos que la llevaron a abandonar Hollywood. Megan Fox aseguró que se sintió “hipersexualizada” por la industria del cine.

Ello la habría llevado a sufrir de un colapso psicológico y sintió que no quería ser vista al punto de preferir alejarse de las alfombras rojas y las portadas de revistas.

“Tenía miedo de exponerme a la opinión pública porque estaba segura de que de alguna manera todos se iban a burlar de mí, a gritarme o lapidarme simplemente por aparecer. Fue un momento muy oscuro de mi vida”, refirió Megan Fox.

Te sugerimos leer