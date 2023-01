Mauricio Ochmann opinó sobre el supuesto nuevo romance de Aislinn Derbez. | Fuente: Composición (Instagram)

Tras cuatro años de matrimonio, el actor Mauricio Ochmann y la actriz Aislinn Derbez le pusieron punto final a su unión el pasado mes de marzo. Nueve meses después, ante los rumores de que la hija de Eugenio Derbez tiene un nuevo romance, su expareja reaccionó sin rencores.

“Para empezar, Ais no necesita aprobación mía”, dijo al programa mexicano “Suelta la sopa”. “Ais está en todo derecho de rehacer su vida en el momento en que lo quiera hacer y así será en el momento en que lo decida”, agregó.

Ochmann, que mantiene una buena relación con su expareja que favorece el bienestar de Kailani —la hija que tienen en común—, se encuentra soltero actualmente. En temas del corazón, señaló que está “en amor propio y disfrutando mucho a mis hijas”.

“QUE LA PASEN BIEN”

Luego de la separación de Aislinn Derbez, Mauricio Ochmann no formará más parte de la serie “De viaje con los Derbez”, que se transmite a través de la plataforma Amazon Prime Video. Sobre este tema, el actor explicó que su presencia ya no era necesaria.

“No, pues no. Ya nada que ver, que la pasen bien y todo”, dijo entre risas. Además, reconoció que él no dejó a la familia, tal y como señaló hace unos meses Eugenio Derbez, quien afirmó que fue Ochamnn quien se alejó.

Asimismo, recalcó que Aislinn Derbez no limitó su participación en diversos proyectos por celos. “No, son puros chismes. Siempre tuvimos muy buen entendimiento en esa parte”, apuntó el actor de “El Chema” y “A la mala”.

Te sugerimos leer