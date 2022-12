Evaluna, la única hija de Ricardo Montaner, se casó con el músico Camilo Echeverry | Fuente: Instagram

Evaluna Montaner y Camilo Echeverry se casaron en febrero último, luego de tres años de ser novios. La ceremonia fue privada y se realizó con los seres queridos más cercanos de la familia, en Miami (Estados Unidos).

Pese a que Ricardo Montaner ha apoyado en todo a su hija y Camilo, el distanciamiento que significa que la pareja se haya casado no ha sido fácil para el cantautor venezolano, según revelaron sus hijos, el dúo Mau y Ricky.

En conversación con Adamari López, esta consultó sobre cómo se encuentra Ricardo Montaner ahora que todos sus hijos se encuentran lejos de casa. “¿Ya asumió que la nena de la casa se casó o aún está en la etapa de negación?”, preguntó.

“Yo creo que le está pegando. Lleva tres lunas de miel con mi mamá desde que Evaluna se casó, ella se casó y mis papás dijeron vayámonos para Nueva York, vayámonos para París, vayámonos para tal lado, entonces han estado viajando bastante mis papás para todos lados”, respondió Ricky Montaner.

“Sin duda tiene que ver (la ausencia de mi hermana) con eso. Mi mamá me dijo el otro día: ‘Sí le está pegando un poco a tu papá esto’”, añadió el intérprete.

Por su parte, Mau Montaner recalcó que toda la familia sabe que Evaluna y Camilo sn muy felices juntos, pero que sí afecta que ahora la casa donde vivían todos esté “vacía”.

“A mí me da cositas, pero en realidad ellos están muy felices porque aparte Cami es un tipazo, o sea no hay duda, ellos no tienen ninguna duda de Camilo, ni de la relación ni que Evaluna esté bien y lista para esa nueva etapa, yo creo que les está pegando que después de ‘veintipico’ de años de estar en una casa llena con un ruido impresionante, que si no era yo con la batería, era Ricky con la guitarra o Evaluna bailando, yo creo que les pega ese silencio”, indicó Mau.

LA DECISIÓN DE EVALUNA

Ricardo Montaner tuvo una entrevista con el programa “Suelta la Sopa” de Telemundo y habló sobre la decisión de su hija Evaluna de llegar virgen al matrimonio:

"Ella lo eligió por libre que es y porque cree, firmemente, que debía hacerlo así. Porque ella tiene, más que un pacto conmigo, un pacto con Dios. Y ella lo ve de una manera en la cual todos tenemos que respetarle. Es su forma de pensar y nosotros nos sentimos muy felices por eso”.

Además, Ricardo Montaner confesó que lloró horas antes de llevarla al altar y le escribió una carta en la madrugada: "A las cuatro de la mañana le escribí una carta, en la que le decía lo que consideraba que era como mujer. No se trataba exclusivamente de que se casaba, había una especie de acto de renuncia que era muy duro para mí como papá. La verdad”.

