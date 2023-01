Matt Damon perdió millones al rechazar el protagónico de 'Avatar'. | Fuente: AFP

La filmografía de Matt Damon ha tenido altos y bajos: desde hitos como "Good Will Hunting" y "The Martian" a fracasos como "La gran muralla". De su larga lista, hay un título que se le escapó: "Avatar", la que hasta hace poco fue la película más taquillera de todos los tiempos.

El actor reveló que rechazó el papel protagonista, dirigida por James Cameron, que finalmente recayó en Sam Worthington. "Jim Cameron me ofreció Avatar", reveló Damon a la versión británica de la revista "GQ".

El intérprete añadió que el realizador le dijo "escucha, no necesito a nadie, no necesito un nombre, a un actor de renombre. Si no aceptas encontraré a un actor desconocido y se lo daré a él porque la película no te necesita". Sin embargo, Cameron parecía empeñado en Matt Damon, ya que le ofreció "el 10%" de las ganancias si aceptaba.

Teniendo en cuenta que "Avatar" ha recaudado hasta la fecha más de US$ 2.789 millones a nivel mundial, el actor podría haberse embolsado casi US$ 280 millones por el papel. Sin embargo, dijo que no podía haber aceptado porque hubiera afectado el rodaje de la saga "Bourne"

'Avatar' fue, hasta hace poco, la película más taquillera de la historia. | Fuente: 20th Century Fox

¿ARREPENTIDO?

Él le contó la historia al también actor John Krasinski, cuando estaban escribiendo la cinta "Promised Land". Su reacción fue la siguiente: "Si hubieras hecho ese filme, nada en tu vida sería diferente. Nada en tu vida sería diferente en absoluto. Excepto que, en este momento, tendríamos esta conversación en el espacio", relató el ganador del Oscar quien lamentó que "había perdido más dinero que cualquier otro actor".

¿Matt Damon se lamenta por el dinero perdido? No es su principal preocupación sino el haber pasado de la oportunidad de trabajar con James Cameron. "Él trabaja muy poco, pero todos conocemos sus películas. Da la sensación de que ha hecho más. Me di cuenta de que diciendo que no, estaba perdiendo la única oportunidad de trabajar con él", señaló.

Sin Damon, "Avatar 2" llegará a los cines el 17 de diciembre de 2021. En julio pasado, "Avengers: Endgame" superó a "Avatar" y se convirtió en la cinta más taquillera de la historia (sin contar la inflación). La película de Marvel alcanzó los US$ 2.790,2 millones de recaudación en todo el mundo, una cifra con la que se impuso por los pelos a los US$ 2.789,7 millones. (Europa Press)

