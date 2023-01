Más revelaciones de Demi Moore: los tríos sexuales terminaron con su matrimonio con Ashton Kutcher | Fuente: AFP

Demi Moore está a solo un día de la publicación ofiicial de su biografía con su libro "Inside Out". Si bien aún no se conoce la totalidad de la obra, algunos pasajes a los que ha accedido la prensa estadounidense se conviritieron en verdaderas revelaciones de momentos polémicos de su vida, entre ellos su matrimonio con el entonces joven actor Ashton Kutcher─ 15 años menor que ella- con quien estuvo casada por seis años. ¿Qué motivó el fin de uno de los matrimonios más sonados de Hollywood?

Demi Moore comenzó su relación amorosa con Ashton Kutcher después de su matrimonio con Bruce Willis. Con el joven actor, Moore se casó en el 2005. La artista quedó embarazada cuando empezaron a salir, pero perdió el bebé a los seis meses. Se divorciaron en el 2013 después de que Moore se enterase que Kutcher la engañó.

De acuerdo con Demi, los excesos en su vida sexual motivaron el fin de su relación con Ashton, ya que ella había aceptado mantener tríos sexuales para complacer a su pareja.

Además, mientras Kutcher estaba en la producción de la cinta erótica "Spread" junto a la actriz Jennifer Jason Leigh. Moore acompañaba a su esposo a las grabaciones hasta que Ashton le dijo que no se sentía cómoda con su presencia. "Era falso. La conclusión es que no era ella quien estaba molesta por mi presencia, sino él", mencionó.

SUFRIÓ UN ATAQUE DURANTE UNA FIESTA CON SU HIJA

En el 2012, cuando se encontraba de fiesta con su hija Rumer, sufrió un ataque luego de fumar cannabis sintético e inhalar óxido nitroso. De acuerdo a "People", Demi Moore fue hospitalizada antes de entrar en rehabilitación por adicciones y problemas alimenticios.

SU MATRIMONIO CON BRUCE WILLIS

La actriz de "Ghost" estuvo casada con Bruce Willis del 1987 al 2000. Ella sostuvo, en su libro según "The New York Times", que su entonces esposo creía que su carrera actoral le estaba quitando tiempo de su familia. Incluso, dijo que no estaba seguro si quería estar casado. Juntos son padres de Rumer, Scout y Tallulah Belle.

