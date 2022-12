Mary Kate Olsen solicitó un divorcio urgente con Olivier Sarkozy tras cinco años de matrimonio | Fuente: EFE

Son días difíciles para Mary-Kate Olsen. Y es que tras cinco años de matrimonio con el banquero Olivier Sarkozy, hermanastro del expresidente francés Nicolás Sarkozy, la actriz solicitó un divorcio de “emergencia” el pasado 17 de abril.

Sin embargo, según la revista People, el juez denegó este pedido por considerarlo “no esencial”. Debido a la pandemia del nuevo coronavirus, las demandas de divorcio en Nueva York solo son contempladas como urgentes si hay de por medio casos de violencia de género o si uno de los cónyuges bloquea el acceso a servicios médicos.

La actriz de la recordada serie “Fuller House” llegó a esta situación debido a que, según fuentes del portal E!News, los abogados de Olsen recibieron un correo electrónico de los abogados de Sarkozy en el que comunicaban su decisión de finalizar con el contrato de alquiler que ambos compartían en Manhattan (Nueva York, EE.UU.).

Así, este 18 de mayo, Mary-Kate tendría que sacar todas sus pertenencias del inmueble. “Esta solicitud es de emergencia porque mi marido espera que me mude de nuestra casa el lunes 18 de mayo de 2020 en mitad de la pandemia. Estoy horrorizada”, aseguró la actriz.

Asimismo, Olsen se mostró consternada por las represalias que pueda tomar Sarkozy. “No solo voy a perder mi casa, sino que también me estoy arriesgando a perder mis objetos personales. Me preocupa mucho que mi esposo elimine y/o oculte mis pertenencias”, aseveró.

La vivienda que compartían la todavía pareja de esposos está ubicado en la exclusiva manzana de Gramercy Park, en Manhattan, aunque también poseen otro situado en 49th Street y una casa en los Hamptons. Olsen solicitó utilizar estas otras residencias, mantener su acuerdo prenupcial y el pago de un seguro de salud.

Sin embargo, la defensa de Sarkozy se negó a continuar pagándole el alquiler tras declarar insuficiencia económica y pidió una nómina detallada de todos los objetos que la también diseñadora se llevó del departamento.

