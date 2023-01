Tom Hanks cree las películas de Marvel y otras grandes franquicias garantizarán que el público regrese a los cines. | Fuente: EFE / Marvel Studios

El 2020 ha sido un año sombrío para la industria del cine. En EE.UU. muchas salas han cerrado y nadie sabe con seguridad cuál es la clave para que sobrevivan. Consultado sobre este escenario, Tom Hanks ve posibles soluciones. Incluso cree que hay compañías que pueden rescatar la experiencia cinematográfica, como es el caso de Marvel Studios.

"De todos modos, se esperaba un cambio radical… Se estaba acercando", explicó el actor, que promocionaba su cinta "News of the World", a Collider. "¿Seguirán existiendo las salas de cine? Absolutamente, lo harán. De alguna manera, creo que las salas, una vez que estén abiertas, tendrán la libertad de elegir qué películas van a reproducir... Las películas de grandes eventos gobernarán el día en los cines", vaticinó.

Hanks continuó explicando que "News of the New World" podría ser la última cinta para adultos sobre personas que dicen cosas interesantes que se proyectará en pantalla grande. "Porque después, para garantizar que la gente vuelva a los cines, vamos a tener el Universo Marvel y todo tipo de grandes franquicias", apuntó.

Queda claro que, en opinión del ganador de dos premios Oscar, serán las grandes sagas y blockbusters las que ayuden a reflotar el cine tal y como lo conocemos. Por supuesto, siempre habrá sitio para producciones más pequeñas e independientes; pero de un modo que se siente inevitable, su futuro está en el streaming.

Por último, subrayó que la gente siempre va a preferir ver las películas estilo Marvel "en pantalla grande, porque verlas en el sofá de su casa puede disminuir de alguna manera el impacto visual. Pero el cambio radical que ha traído el COVID-19 es un tren lento que se aproxima".

"Creo que habrá una gran cantidad de cintas que solo se transmitirán en streaming, y creo que está bien verlas de esa manera porque en realidad se construirán y realizarán para la televisión de última tecnología de nuestras casas", sentenció Tom Hanks.

Por el momento, el estreno de "News of the World" solo está garantizado en Estados Unidos y China, ya que en el resto del mundo será presentada por Netflix. Es dirigida por Paul Greengrass, con quien el actor ya colaboró en "Capitán Phillips". (Con información de Europa Press)

