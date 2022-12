Rosario Dawson confirma que es bisexual | Fuente: Instagram

Rosario Dawson, actriz conocida por sus papeles en cintas como “Hombres de negro” y “Siete almas”, declaró a Bustle que es bisexual, aunque recalcó que nunca ha salido con una mujer.

"La gente no paraba de decir que había salido del armario... no lo hice. A ver, no es que fuera mentira, pero nunca fue mi intención salir de ningún lado. Bueno, supongo que ahora sí lo estoy haciendo. Tampoco he mantenido una relación sentimental dentro de ese espacio, así que nunca lo he sentido como una auténtica vocación", afirmó la actriz.

“Me resultó muy extraño respaldarlo públicamente porque era como si estuviera pidiéndole a los demás que votaran por él, pero en realidad lo estaba haciendo por mí”, sostuvo Rosario Dawson.

La también estrella de Marvel tiene una relación amorosa con el senador estadounidense Cory Booker, con quien asegura es muy feliz, por lo que su confesión ha causado revuelo y dado pie a recordar sus mensajes en Twitter de hace dos años.

En 2018, Dawson felicitó a todos sus “compañeros de la comunidad LGBTQ +”, pero no aclaró si se trataba solo de una manera de apoyar al colectivo o si se sentía parte del mismo.

A inicios de febrero, Rosario Dawson brindó una entrevista a la revista Women's Health, en la que habló sobre su relación con el político Cory Booker, senador de Nueva Jersey, y la presión que ello representa.

"Se me podría pedir que sirviera a mi país, y eso me da miedo porque soy una persona salvaje", le dice a la revista. "Estamos entusiasmados con lo que podemos crear juntos ... Siento mucha vida por delante. Ha sido hermoso sentirme cuidada y cuidarlo. Nunca he estado tan cerca de alguien. Nos aseguramos de conectarnos", explica.

"Cada mañana que no nos despertamos juntos, él me envía una canción, lo que significa que cada mañana mantiene nuestra relación en su mente y corazón durante unos minutos antes de comenzar su gran día", añadió la actriz.

