Robert Downey Jr. advirtió a sus fans que se mantengan alejados de su Instagram. | Fuente: Disney | Fotógrafo: Image Group LA

Ni los superhéroes más poderosos de Marvel se salvan de ser hackeados. Robert Downey Jr. advirtió a sus fans que su cuenta de Instagram había sido "comprometida" y les pidió que se mantengan alejados de ella hasta que lo resuelva.

En este momento, la cuenta del protagonista de "Avengers: Endgame" no presenta ningún cambio (no se ven fotos ni comentarios ofensivos, como suelen mostrar los hackers); pero medios estadounidenses informaron que previamente aparecían avisos publicitarios de PlayStation, Amazon y Tesla. Además, se había cambiado su información del perfil.

"Lamento decir que mi Instagram está comprometido... Por favor, manténganse alejados, por el momento, hasta que se resuelva. Gracias a todos. Los amo 3000", escribió Robert Downey Jr. en Twitter. En la otra red social, tiene más de 43 millones de seguidores.

Downey Jr. se convirtió en el tercer actor mejor pagado de Hollywood, según "Forbes", con US$ 66 millones. Él participará en la tercera entrega de "Sherlock Holmes" así como en el filme "The Voyage of Doctor Dolittle".

Han sido malas semanas para los superhéroes de Marvel y DC. El ataque al intérprete de Iron Man, en "Avengers: Endgame", llegó después de que unos hackers invadieran la app de Jeremy Renner (Hakweye) y el actor tuviera que cerrarla. Además, la cuenta de Instagram del actor Jason Momoa ("Aquaman") fue hackeada.

Recientemente, el jefe de Twitter, Jack Dorsey, también sufrió el ataque de su cuenta por un grupo llamado Chuckle Squad.

Downey Jr. se despidió de su personaje de Iron Man en 'Avengers: Endgame'. | Fuente: Archivo

DESPEDIDA

Robert Downey Jr. se despidió de su papel como Iron Man con la película "Avengers: Endgame", que se convirtió en la más taquillera de la historia seguida por "Avatar".

Entre los proyectos del estudio Marvel ─sin el actor─ se incluyen futuras cintas como "The Eternals", con Angelina Jolie y Salma Hayek; una nueva "Blade" con Mahershala Ali, y a proyectos sobre "Fantastic Four" o "X-Men".

Sea cual sea el resultado, Marvel tiene claro que la diversidad es una de sus mejores apuestas: Scarlett Johansson liderará "Black Widow" y Brie Larson encabezará la secuela de "Capitana Marvel", "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" será su primera película con estrella asiática (Simu Liu), y Tessa Thompson reveló que su rol Valquiria de la saga sobre Thor es LGBTQ.

Te sugerimos leer