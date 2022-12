Mark Ruffalo le envía un gracioso saludo a Tom Hiddleston por el exitoso estreno de 'Loki'. | Fuente: Pinterest

Mark Ruffalo celebró el estreno de “Loki” compartiendo una foto con su compañero Tom Hiddleston en sus redes sociales. Tras publicarse el primer capítulo de esta serie de Marvel, el popular ‘Hulk’ sorprendió a sus seguidores con este mensaje.

“Enviando todos los abrazos virtuales al ‘Dios de la travesura’ por el estreno de “Loki”. ¿En qué travesuras te estás metiendo? ¡Escríbeme! PD: ¿Quién hace tus ascensores? Necesito un par”, se lee en la publicación.

Tanto Mark Ruffalo como Tom Hiddleston han demostrado una gran amistad no solo en redes sociales, sino en los sets de grabación de las películas de “Avengers”. Cabe resaltar que esta no es la primera vez que le envía saludos, también sucedió en otros momentos como en cumpleaños y fechas importantes.

¿De qué tratará la serie “Loki”?

El actor británico Tom Hiddleston regresa a dar vida a Loki en la tercera producción televisiva de Marvel, después del éxito de “The Falcon and The Winter Soldier” y “WandaVision”. De momento, no se tiene claro en qué etapa cronológica del UCM se ubica la nueva ficción.

Lo que se conoce de la trama es que el famoso villano será encarcelado por ­–nuevamente– cometer crímenes… ¿contra el tiempo? La última vez que se le vio fue en “Avengers: Endgame”, cuando roba el Teseracto y desaparece porque este objeto místico también sirve para moverse a lo largo de la línea temporal.

Tras su huida del pasado y burlar a los Avengers, el desaparecido antagonista parece haber sido capturado por la organización Time Variance Agency (TVA), se trata de una agencia espacial que nació en los cómics y conocida por mantener bajo control las líneas del tiempo del Multiverso.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

“La Odisea” es un poema épico griego atribuido a Homero, un personaje que pertenece más al mito que a la historia. Pese a ello su figura ha sobrevivido 4 mil años como el autor de La Ilíada y La Odisea, los dos poemas épicos que inician la literatura universal.

Te sugerimos leer