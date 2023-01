Dave Bautista, actor de 'Guardianes en la Galaxia', se mostró molesto por el maltrato causado al manatí. | Fuente: Instagram / Marvel

Dave Bautista, actor de las películas de "Guardianes de la Galaxia", ofreció una recompensa de US$ 20.000 por información que lleve a la captura de la persona que talló la palabra "Trump" en el lomo de un manatí.

"Si ya no hay una recompensa por el arresto de la escoria de baja monta que hizo esto, brindaré US$ 20.000. Y prometo un bonus para esa recompensa", indicó desde su cuenta de Twitter.

El manatí fue encontrado en el río Homosassa, en la costa noroeste de Florida, con el apellido del aún presidente de EE.UU., Donald Trump, grabado en su piel. El Servicio de Pesca y Vida Salvaje señaló que el animal no parece estar en peligro.

Dave Bautista, actor de Marvel y excampeón de lucha WWE, no fue el único en ofrecer una recompensa por atrapar al vándalo.

El Centro para la Diversidad Biológica de St. Petersburg señaló que el acoso a esta especie marina "es un delito penal federal punible, con una multa de US$ 50.000 y hasta un año de prisión" y dijo que dará US$ 5.000 por la captura del autor material.

Patrick Rose, biólogo acuático del club Save the Manatee, consideró que el responsable probablemente sea una persona familiarizada con los manatíes, según el portal Orlando.com.

ALEJADO DE LA WWE

En el 2019, previo al estreno de "Avengers: Endgame", Dave Bautista se despidió de la lucha libre en Wrestlemania 35, tras su combate con Triple H (Paul Michael Levesque).

"Universo de la WWE, gracias por permitirme entretenerlos. Amo este negocio y ya sea porque me aplaudan o me abucheen, estoy agradecido de ser una pequeña parte de su vida. Me estoy retirando oficialmente del entretenimiento deportivo y estoy agradecido de cada segundo de mi fantástico viaje", escribió en su cuenta de Instagram.

Además de formar parte de la saga de "Guardianes de la Galaxia", el actor participa en las películas "El ejército de los muertos" de Netflix y la nueva "Dune".

