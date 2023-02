El intérprete de Capitán América contó que Donald Trump, actual presidente de EE. UU., se negó a conocerlo. | Fuente: Marvel Studios/AFP

Pensar en Chris Evans inevitablemente nos ofrece una imagen del Capitán América, personaje que interpreta para el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). El actor estadounidense es uno de los más queridos en el cine de superhéroes, incluso después de retirarse con la película “Avengers: Endgame”. Sin embargo, no todos son grandes admiradores de él.

Donald Trump, actual presidente de Estados Unidos, ha rechazado conocer personalmente al intérprete de Capitán América. ¿Tal vez por lo que el superhéroe de Marvel simboliza? Nadie lo sabe a ciencia cierta, pero así lo reveló Evans durante una entrevista con el programa “Jimmy Kimmel Live”.

Su interpretación de Steve Rogers lo llevó a ser una de las estrellas mejores pagadas en la pantalla grande, debido a la excelente recepción que recibió desde su protagónico en “Capitán América: El primer vengador”, cinta donde se muestra sus orígenes y la lucha contra el nazismo y fascismo en medio de la Segunda Guerra Mundial.

Puede que el Capitán América sea un moralista, pero cuando se trata de levantarse y protestar por las injusticias siempre estará allí para difundir mensajes positivos en tiempos tan difíciles. En su conversación con Jimmy Kimmel, el presentador le consultó si había conocido al mandatario Donald Trump.

“Tienes que hacerlo, ¿verdad? Tienes que. No debería decirlo de esa manera. No, le pregunté y me dijo que no. Dijo que no dos veces, por lo para mí mismo dije: 'Bueno, hice mi parte'”, contó.

AVENGERS POR JOE BIDEN

Recientemente, Chris Evans y otros actores de Marvel Studios estuvieron presentes en la recaudación de fondos para el candidato demócrata Joe Biden, dejando bastante clara su posición ante la gestión del actual presidente republicano. A un día de la realización de las Elecciones presidenciales de Estados Unidos, se sabe que la gran mayoría de Hollywood ha decidido mostrar su apoyo al contrincante de Donald Trump.

