Lo sentimos. Chris Evans definitivamente dejó el traje del Capitán América después de 'Avengers: Endgame'. | Fuente: Marvel

Tras los eventos de "Avengers: Endgame", la aventura de varios de los Vengadores originales llegó a su fin. Entre ellas se encuentra la de Capitán América, personaje que Chris Evans interpretó durante una década y que, tal y como confirmó el actor, no volverá a encarnar en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Él explicó que "Endgame"; la película de los hermanos Russo, fue el final definitivo de Steve Rogers, ya que volver a retomar el papel tras un desenlace tan épico -el Capitán América volvió al pasado para vivir una vida tranquila junto a su amada Peggy Carter- sería innecesario y arriesgado.

"Sí, creo que sí", respondió Chris Evans a la pregunta del presentador del programa The Graham Norton Show sobre el final de su trayectoria como Avenger. "Fue una gran carrera y terminamos con una nota tan alta que sería muy arriesgado volver a visitarlo, en mi opinión. Fue una experiencia muy buena y creo que es mejor dejarla así", recalcó.

La respuesta del actor parece más definitiva que sus anteriores menciones sobre el Capitán América. En noviembre afirmó que "nunca dices nunca, porque amo al personaje" y, aunque no dejaba la puerta del todo cerrada a volver a Marvel, tampoco tenía prisa por recibir una nueva llamada de los Vengadores.

"No es un no rotundo, pero tampoco es un sí ansioso", explicó en una entrevista junto a Scarlett Johansson. "Hay otras cosas en las que estoy trabajando ahora mismo. Creo que el Capitán tuvo un recorrido muy complicado, y creo que hicieron un gran trabajo al completar su viaje. Si van a volver a visitarlo, no puede ser porque el público esté emocionado. ¿Qué estamos revelando? ¿Qué agregamos a la historia? Tendrían que pasar muchas cosas".

Después de su paso por las películas de Avengers, el intérprete estaba en negociaciones para formar parte del 'remake' de la película ochentera “Little Shop of Horrors” como Skid Row. Otras celebridades en conversaciones eran Scarlett Johansson y Taron Egerton. (Europa Press)

