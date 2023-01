'Avengers: Endgame' dio final a la historia de Steve Rogers, el Capitán América, en el UCM. | Fuente: Marvel Studios

"Avengers: Endgame" concluyó diversas historias de los superhéroes en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Una de las más emocionantes fue el viaje al pasado del Capitán América, donde volvió a reunirse con su amada Peggy Carter y disfrutó de una vida normal hasta llegar a anciano.

En ese momento, un viejo Steve Rogers aparece sorpresivamente sentado en una banca cerca del lugar donde había viajado hacia atrás en el tiempo. Allí lo esperaban Falcon, Sam Wilson, y el Soldado de Invierno, Bucky Barnes, pero el superhéroe —como lo conocíamos— nunca volvió.

El Capitán América decide entregar su característico escudo a Falcon para que continúe su legado como superhéroe. Si lloraste desconsoladamente en el cine al ver este inolvidable momento de Marvel, pues no eres el único y tampoco serás el último.

En una entrevista a Chris Evans, Esquire relató que su madre no pudo contener las lágrimas al verlo caracterizado como un anciano, debido a que se veía exactamente como su padre —es decir, el abuelo materno del actor—, quien fue concejal y funcionario en Massachusetts, Estados Unidos.

Curiosamente, la publicación apunta que la política siempre fue parte de la familia de Evans: entre los Capuano hubo un abuelo funcionario y un tío que lideró la alcaldía de Somerville.

“No es que cuando tenía nueve años estaba hablando de política con mi tío, ¿sabes a qué me refiero? No fue como, '¡Hombre, estar cerca de esas campañas realmente me cambió!' Iría con mi madre a su cuartel general de la misma manera que iría con ella a los grandes almacenes”, expresó sobre la presencia de la política en su infancia.

Como si el destino jugara con estos detalles, años después, Chris Evans interpretaría a uno de los personajes más políticos de Marvel. Tal como cuentan los cómics y la película, el Capitán América fue creado durante la Segunda Guerra Mundial, enfrentaba a los nazis y llevaba orgullosamente la bandera de Estados Unidos en el pecho.

