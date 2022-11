Esmé Bianco, actriz de 'Game of Thrones', acusó de abuso a Marilyn Manson. | Fuente: HBO/AFP

Las denuncias contra Marilyn Manson siguen apareciendo luego de que Evan Rachel Wood y otras mujeres decidieran hablar públicamente sobre las relaciones abusivas que llevaron con el artista. La más reciente en haber contado su verdad es Esmé Bianco, actriz de la famosa serie “Game of Thrones”.

Según contó la estrella al portal The Cut, Manson cometió distintos abusos físicos contra ella: la mordió, azotó y cortó con un cuchillo más de una vez. “Un depredador en serie”, así calificó su experiencia con el famoso cantante, a quien conoció en el 2005 a través de Dita von Teese, su entonces esposa.

Cuatro años después de su primer encuentro, el intérprete de metal invitó a Esmé Bianco a participar en el videoclip de “I want to kill you like they do in the movies”, un rodaje que cruzó los límites profesionales y se tornó completamente violento contra la actriz que rondaba los 26 años por esa época. Era azotada con un látigo y humillada con juguetes sexuales en forma de tortura, sostuvo.

La estrella de “Game of Thrones” y “The Magicians” indicó que estuvo sometida durante tres días a los abusos de Marilyn Manson. Dijo que solo vestía una lencería y no la dejaban dormir ni alimentarse, ya que solo se le ofrecía cocaína. “Solo es teatro. Vamos a hacer arte”, pensó en ese momento al reprimir el dolor por el agradecimiento de trabajar con quien había admirado toda su vida.

Una relación de abuso

A pesar de su traumática experiencia, Esmé Bianco y Marilyn Manson iniciaron un romance en el 2011. Él viajaba a Los Ángeles para verla y vivieron dos meses juntos en West Hollywood: “Entré en modo supervivencia y mi cerebro me enseñó a hacerme pequeña y agradable”, reveló en la entrevista.

“Me sentía una prisionera. Iba y venía a su antojo, controlaba por completo con quién hablaba y tenía que llamar a mi familia a escondidas desde el armario”, dijo sobre sus comportamientos y aseguró que Manson fue “un monstruo que casi me destruye y casi destruye a tantas mujeres”.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

“Aura” es una novela corta de género fantástico. La historia sucede en una casona vetusta habitada por la bella protagonista que vive encerrada en la misma ¿por qué? Partiendo del realismo y evolucionando a lo fantástico, encontraremos la respuesta a la interrogante.

Te sugerimos leer