Mariah Carey y Luis Miguel | Fuente: Composición (EFE/Instagram)

Un jet privado lleno de rosas, diamantes de Bulgari y otros gestos millonarios tuvo Luis Miguel con su expareja Mariah Carey, según contó ella misma en "The Meaning of Mariah Carey", autobiografía de la estrella pop que se publicó en el 2020.

A lo largo de cinco páginas, la cantante de "Fantasy" relata cómo fue la relación sentimental que mantuvo con el 'Sol de México' entre 1998 y 2001. Tres años que se resumen en un capítulo titulado "El Elvis latino", donde la artista comenta cómo fue la primera cita con el mexicano.

Fue en un restaurante, en Aspen (EE.UU.), donde Mariah Carey y Luis Miguel tuvieron su primer encuentro. Y la primera impresión que tuvo ella de él fue la de alguien que bebía mucho y llevaba el cabello desordenado.

Tan incómoda se sintió Carey en esta primera salida, que le pidió ayuda a su sobrino para "escaparse". Pero Luis Miguel no quiso que esa mala imagen melle su futura relación con la cantante y le envió, al día siguiente, un collar de diamantes Bulgari. "Él era un veradero latin lover", escribió ella.

Luis Miguel, romántico y espontáneo

Durante los tres años que estuvieron juntos, Mariah Carey llegó a conocer la faceta más detallista de Luis Miguel. De ahí que lo describa como "romántico, espontáneo y extravagante". Y es que de espontaneidad estaban hechos los gestos que tenía el mexicano con ella.

Por ejemplo, en una oportunidad se deshicieron de la seguridad para ir "en busca de aventuras" por distintos lugares en México. En este terreno, la mansión que Luis Miguel tenía en Acapulco dejó sorprendida a la artista.

Aunque actualmente ya no le pertenezca al cantante, Mariah Carey guarda recuerdos vívidos de esta propiedad en la playa mexicana, a la que calificó de "fenomenal" por los flamencos rosas que había, los mariachis que tocaban para ellos mientras cenaban y aquella habitación con un balcón desde el cual ella se lanzaba a la piscina que tenía enfrente.

"Luis [Miguel] no se ponía frenos en sus demostraciones de adoración", recordó Carey en su libro. Y se lo demostró, por ejemplo, cuando una Navidad instaló una bañera de hidromasajes con estilo de un planetario luego de que ella comentara que esta le hacía falta en su mansión.

Incluso, en una ocasión, el 'Sol de México' mandó a llenar de rosas rojas un jet privado en el que Mariah Carey iba a viajar. Detalles de lujo para consentir a su entonces enamorada.

Amistades diferentes y choques culturales

En esta celebridad romántica, sin embargo, anida un hombre enigmático. Algo que Mariah Carey dio a entender cuando señaló que Luis Miguel tenía "una nube negra sobre su cabeza". De su familia, por ejemplo, sabía muy poco y solo se enteró de que su padre era "difícil y controlador" y había "perdido" a su madre "por lo que le dijeron".

Además, los contrastes entre los círculos amicales de la pareja saltaban a la vista. Según la cantante de "We Belong Together", los amigos de la estrella mexicana eran "serios", "conservadores" y "aburridos", mientras que los de ella se hallaban en el "completo opuesto".

De ahí que su relación estaba "muy lejos de la perfección". Y otra razón para que Mariah Carey lo viera de ese modo fue el hecho de Luis Miguel no la identificara como afroamericana —como ella sí se autodenomina—, pues para él la raza estaba definida por el color de piel.

Además, mientras en el mundo hispano las cámaras se enfocaban en el autor de "Suave", en Estados Unidos "la estrella del show" era Mariah Carey. Una suma de diferencias que provocó que, luego de tres años de romance, la chispa entre ambos se apagara.

Mariah Carey en "Luis Miguel, la serie"

Con "Luis Miguel, la serie" a punto de estrenarse el próximo 18 de abril en Netflix, ¿se explorará la relación entre el cantante mexicano y Mariah Carey? Lo que hasta el momento se sabe es que será la actriz briánica Jade Ewen quien dará vida a la diva del pop.

Aunque la relación sentimental llegó a su fin en el 2001, Luis Miguel y Mariah Carey grabaron un tema juntos, llamado "After Tonight". Pero esta canción a dos voces no le gustó mucho al 'Sol de México', por lo que quiso que no se lanzara, aunque Carey terminó incluyéndolo en su disco "Rainbow", pero en una versión solitaria.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

La historia más famosa de Jack London transcurre en Canadá, en plena fiebre del oro, transmitiendo la belleza de los paisajes y su gente pintoresca. El protagonista de “Colmillo blanco” es un perro y con él viviremos toda clase de aventuras.

Te sugerimos leer