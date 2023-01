Arturo Peniche revela su verdadero estado de salud desde la clínica | Fuente: Instagram de Arturo Peniche

Arturo Peniche preocupó a sus fanáticos por su estado de salud. Televisa comunicó que el protagonista de "María Mercedes" fue internado de emergencia en la clínica Londres, de la ciudad de México, debido a que “tenía problemas para mantener el equilibrio y sin mover un brazo”, tanto así que “tuvo que ser auxiliado para caminar por elementos de seguridad del nosocomio”.

Tras esta información y ya recuperado, el recordado protagonista de la telenovela “Soñadoras” compartió un video en Instagram para, además de agradecer a quienes se preocuparon por él, explicar los verdaderos motivos que generaron su ingreso a un centro de salud, acabando de esta manera con cualquier tipo de especulaciones.

“Muchas gracias a todos los que ya me mataron. Gracias a los que hablaron bien o mal en esta situación, con información equivocada o no. El caso es que me dio una tifoidea que me debilitó y provocó náuseas, vómitos y diarrea”, detalló Arturo Peniche mientras está sentado sobre una camilla.

El actor de 52 años, que junto a Thalía protagonizó la telenovela "María Mercedes", contó que este debilitamiento fue a causa de una bacteria que ingresó por sus vías respiratorias mientras manejaba bicicleta. Por ello, recomendó a los que se movilicen con este tipo de transporte utilicen “tapabocas para que no respiren todas las bacterias que hay”.

De inmediato sus seguidores de Arturo Peniche en Instagram empezaron a escribir mensajes deseándole pronta recuperación, así como expresar el cariño que sienten por él. “Eres mi actor favorito. Ojalá te recuperes pronto”, “Abrazos y buenas vibras”, “Que Dios te devuelva la salud”, fueron algunos comentarios.

