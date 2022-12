Parece que el retoque digital le jugó una mala pasada a Margot Robbie. | Fuente: AFP

Más de una vez, los excesos de Photoshop han jugado una mala pasada. Las críticas han llovido ya sea por aclarar la piel o adelgazar a una celebridad para la portada de una revista. A veces, por un error de edición hasta aparecen con tres manos o piernas. La versión australiana de "Vogue" fue la última en abusar de los retoques a Margot Robbie, protagonista de la cinta "Once Upon a Time in Hollywood".

La actriz compartió las fotos, en blanco y negro, de la sesión y en dos imágenes sus piernas parecen desaparecer. "En paz descansen las piernas de Margot", "reina de una pierna" y "¿dónde está tu otra pierna?" son algunos de los comentarios, en Instragram, a propósito de su publicación.

Por el ángulo y la pose de Margot Robbie, parecía que la parte superior de su cuerpo es más grande que la inferior. Cualquiera que vea la foto, creería que la actriz solo tiene una pierna. Los internautas notaron el error que, inmediatamente, fue achacado como un mal retoque en Photoshop.

La protagonista de "Once Upon a Time in Hollywood" no se ha manifestado sobre la polémica desatada, en Instagram, por la sesión fotográfica para "Vogue" Australia.

La polémica foto de Margot Robbie donde parece tener solo una pierna. | Fuente: Instagram - Vogue Australia

En esta imagen las piernas de Margot Robbie también lucen muy delgadas. | Fuente: Instagram - Vogue Australia

TRABAJAR CON TARANTINO

En la revista, ella fue entrevistada por Quentin Tarantino, director de la película. Margot Robbie interpreta a Sharon Tate, asesinada en 1969 por los seguidores de Charles Manson. La artista contó que estaba interesada en trabajar con el cineasta ─quien ha señalado que solo grabará 10 cintas─ pero estaba insegura de contactarse con él.

"No aguantaba la idea de perder esa experiencia. Pero no estaba en la posición de acercarme a Quentin Tarantino y decirle: 'hola soy Margot, ¿puedo visitar tu set?'. No fue hasta que hice 'Yo, Tonya' que pensé: 'ahora estoy feliz con mi actuación. Siento que he llegado a un nivel en que mi trabajo mostrará lo que puedo hacer como actor. Estoy lista para hablar con Tarantino", comentó.

En otras entrevistas ha dicho que su trabajo en "Once Upon a Time in Hollywood" "fue mucho más de lo que podía haber imaginado. La actriz visitó el rodaje incluso cuando ya había terminado sus escenas para aprender del director.

