Mandy Moore dio a luz a su primer bebé, fruto de su matrimonio con el músico Taylor Goldsmith. | Fuente: Instagram / Mandy Moore

Se acabó la dulce espera. A sus 36 años, Mandy Moore acaba de convertirse en madre por primera vez, fruto de su matrimonio con el músico Taylor Goldsmith. La actriz de “This Is Us” dio a conocer esta feliz noticia a través de sus redes sociales.

Desde su cuenta de Instagram, en la que acumula más de 4 millones de seguidores, la también cantante compartió una fotografía en la que se ve las manos de su pequeño hijo, que lleva por nombre August Harrison Goldsmith.

“Nuestro dulce chico… Fue puntual y llegó justo en la fecha prevista para el deleite de sus padres. Estábamos preparados para enamorarnos de todo tipo de formas nuevas, pero va más allá de todo lo que podríamos haber imaginado”, escribió en la descripción.

La publicación no tardó en llenarse de cientos de comentarios de seguidores, así como de estrellas del cine y la televisión, como Jenna Fischer, Kiernan Shipka, Alison Brie, entre otras. Como se recuerda, fue en septiembre de 2020 que Moore anunció su embarazo.

Ella y Goldsmith contrajeron matrimonio en noviembre de 2018 luego de dos años de noviazgo. Ambos celebraron su boda en una ceremonia privada que tuvo lugar en Los Ángeles (California, Estados Unidos).

Un matrimonio feliz

Sobre su boda privada con Taylor Goldsmith, Mandy Moore señaló en su momento a la revista People que ambos son “gente bastante reservada”. “Nunca me imaginé con un vestido hermoso frente a 300 personas”, dijo entonces.

Desde el principio de su relación con el músico, la actriz fue clara con su esposo al expresarle sus ganas de tener hijos con él. “No estoy segura de cuándo. En este momento, mi principal enfoque y prioridad es mi carrera, pero no siempre será así”, señaló a la revista Parents.

En todo este tiempo, Moore viene manteniendo un matrimonio feliz con Goldsmith, de quien dijo que la hacía “derretirse”. “No puedo imaginarme un mejor socio…”, expresó. Y, en una reciente entrevista con People, comentó cuán agradecida se sentía de compartir la cuarentena con él.

Cabe anotar que el mismo día en que Mandy Moore anunció su embarazo también se confirmó la fecha de estreno de la quinta temporada de “This Is Us”, que se lanzó en la pantalla chica el pasado 27 de octubre por Fox Premium con un episodio especial de dos horas.

