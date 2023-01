Mandy Moore reveló a través de sus redes sociales que está embarazada. | Fuente: AFP

La actriz estadounidense Mandy Moore utilizó sus redes sociales para anunciar que ella y su esposo, el guitarrista Taylor Goldsmith, se convertirán en padres por primera vez. Una noticia que llega en medio del fin del rodaje de la quinta temporada de “This Is Us”, serie que ella protagoniza.

Desde su cuenta de Instagram, Moore compartió una serie de fotografías en la que se deja ver junto a su pareja, quien toma su incipiente panza con una mano. “Baby Boy Goldsmith llegará a principios de 2021”, escribió en la leyenda, en alusión a que su bebé será un varón.

La publicación produjo miles de reacciones de inmediato, y en unas horas logró acumular más de 50 mil ‘me gusta’, además de varios comentarios de una porción de los 4,3 millones de seguidores que tiene la artista de 36 años en esta red social.

Vale recordar que Moore y Goldsmith contrajeron matrimonio en noviembre de 2018 luego de dos años de noviazgo. Ambos celebraron su boda en una ceremonia privada que tuvo lugar en Los Ángeles (California, Estados Unidos).

UN MATRIMONIO FELIZ

Sobre su boda privada con Taylor Goldsmith, Mandy Moore señaló en su momento a la revista People que ambos son “gente bastante reservada”. “Nunca me imaginé con un vestido hermoso frente a 300 personas”, dijo entonces.

Desde el principio de su relación con el músico, la actriz fue clara con su esposo al expresarle sus ganas de tener hijos con él. “No estoy segura de cuándo. En este momento, mi principal enfoque y prioridad es mi carrera, pero no siempre será así”, señaló a la revista Parents.

En todo este tiempo, Moore viene manteniendo un matrimonio feliz con Goldsmith, de quien dijo que la hacía “derretirse”. “No puedo imaginarme un mejor socio…”, expresó. Y, en una reciente entrevista con People, comentó cuán agradecida se sentía de compartir la cuarentena con él.

Cabe anotar que el mismo día en que Mandy Moore anunció su embarazo también se confirmó la fecha de estreno de la quinta temporada de “This Is Us”, que estará disponible en la pantalla chica el próximo 27 de octubre por Fox Premium con un episodio especial de dos horas.

