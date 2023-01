Maluma confesó su afición por el fútbol al señalar que jugó en la división de menores del Atlético Nacional de Colombia. | Fuente: Instagram / Maluma

Dos pasiones marcan la vida de Maluma: la música y el deporte. Y de este último, es en el fútbol donde el artista colombiano, responsable del tema exitoso “Hawái” y ganador de un Latin Grammy, se siente como pez en el agua.

Así lo dejó en claro durante una reciente entrevista para la revista VMan, en la que hizo un repaso por su breve, pero entrañable carrera como futbolista. Maluma señaló que integró la división de menores del equipo colombiano Atlético Nacional.

“Tuve la oportunidad de jugar en ese equipo”, expresó. Sin embargo, a corta edad, se alejó del fútbol. “Cuando tenía 16 años, lo dejé porque fui a la escuela y me enamoré de la música que estaba haciendo. El sueño de mi papá fue sin duda siempre que yo fuera futbolista”, apuntó.

El cantante de 26 años comentó que su afición por el balompié nació cuando tenía siete años. Una pasión que surgió gracias a su entorno. “En Colombia, el deporte número uno es el fútbol, seguro. Entonces ves a estos niños pequeños que tienen 5 años entrenando y todo”, contó.

En la actualidad, a Maluma todavía le gusta jugarse unos partidos de fútbol. Por eso, en sus ratos libres, aprovecha en practicar con sus amigos. “De hecho, ahora mismo tengo un balón de fútbol frente a mí. Me gusta ir a la playa y jugar con mis amigos aquí en Miami”, mencionó.

INCURSIÓN EN EL CINE CON 'J.LO'

Los cantantes Jennifer Lopez y Maluma se volvieron tendencia en redes sociales luego de que el artista colombiano mostrara una parte como adelanto de la canción “Pa’ti/Lonely”, tema que formará parte de “Marry Me”, película que ambos protagonizarán.

Este es el primer papel cinematográfico del intérprete de “Hawái” quien promete que será un éxito. A través de su Instagram, publicó el vídeo que generó fuertes expectativas entre sus fanáticos: “Mi colaboración #PaTi / Lonely con JLo casi está aquí. No se pierdan el evento de estreno en dos partes de ‘TikTok Live: Behind the video’ este jueves a las 6 de la tarde. Todo comienza en TikTok”, se lee en su post.

En el video, se puede notar a Jennifer Lopez y a Maluma mientras protagonizan intensas miradas hacia la cámara. Lo que llamó bastante la atención de sus seguidores es que al final, parece que se van a dar un beso.

