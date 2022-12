'Papi Juancho' es el nuevo disco de Maluma. | Fuente: Instagram

El artista colombiano Maluma lanzó este viernes "Papi Juancho", un disco sorpresa con el que quiere agradecer a todos los que lo "han inspirado y ayudado a darle de comer" a su familia y que representa un "renacimiento" musical de su carrera.Así lo dijo el cantautor en una entrevista con Efe al explicar la razón que le había motivado a incluir ocho colaboraciones en la lista de 22 temas de "Papi Juancho", incluidas varias con músicos puertorriqueños que han sido parte de la música urbana desde el principio del movimiento."Ellos formaron parte de las canciones que escuchaba cuando soñaba con ser artista y muchos de ellos no tuvieron el éxito que merecían. Son grandes de la música a los que siento que les debo mucho”, manifestó en una videollamada desde su casa en Miami, donde se ha asentado desde principios de junio, después de estar recluido desde marzo en su casa a las afueras de la ciudad colombiana de Medellín.

La exclusiva lista de artistas con los que Maluma hizo colaboraciones en este nuevo trabajo contiene a reguetoneros "old school" como Jory Boy, Justin Ñejo & Dalmata, Ñengo Flow, Randy y Yomo.Sin embargo, también grabó con Zion, Yandel, Justin Quiles, Lenny Tavarez, Darell y Myke Towers, que según Maluma "es el único sangre nueva" en el disco."Todos son artistas a los que respeto muchísimo y que compartieron conmigo historias, consejos. ¡Cosas que uno jamás se imagina! Algunos son personas que han debido rehabilitar su vida. Son gente increíble", agregó.Por eso "quise traerlos a mi mundo", como una especie de "agradecimiento y homenaje a todo lo que me ha dado el género", continuó. "Ellos son apenas el 2 % o 3 % de la gente que creó el reguetón. Son la gente que están detrás de lo que le da de comer a mi familia", afirmó.La aproximación a esos artistas en específico forma parte de una decisión que tomó Maluma durante la cuarentena: "Al acabarse la prisa, el no tener que pensar en viajes, en conciertos, me permitió ir para adentro"."Pasar tiempo conmigo mismo y lo que salió fue la decisión de regresar a los orígenes, por eso casi todas las canciones son reguetón puro, la música con la que yo crecí", concretó.Por eso, Maluma siente que "Papi Juancho" representa "un renacimiento" de su carrera.

PRESENTANDO A JUAN LUIS

"'Papi Juancho' es como un personaje que he creado para este nuevo segmento de mi vida artística", reveló Maluma, quien lo describe, además, como "un alter ego”.Entre las nuevas canciones de este disco destacan “Amor de mi vida” y “Háwai” -que ya salieron al mercado- y “Parce” -con Lenny Tavarez y Justin Quiles- y que está promocionando a partir de hoy.La lista también incluye “Cuidau” con Yomo, “Perdón” con Yandel y "Madrid" con Myke Towers, además de temas en solitario como “Salida de Escape”, “Ansiedad”, “Viento”, “Cielo a un Diablo”, “Boy Toy”, “Booty”, “Quality” y “Copas de Vino”, entre otras.Según consideró el artista, una canción que sale del hilo musical conductor del disco es “Medallo City”, un tema que le escribió a su ciudad natal, que parece más Juan Luis Londoño, su nombre de pila, que Maluma."Es un trap con salsa y en mi música no había experimentado ese género musical y todo lo que dice, la letra, son términos que utilizamos nosotros en Medellín, específicamente en Envigado, donde crecí, es puro barrio. Yo quiero mostrar mi cultura, y quiero que la gente vea de dónde soy yo, yo soy de Medallo City", subrayó.Las 22 canciones en el disco, el quinto del artista, son “las mejores”, destacó Maluma, quien reveló que la lista original tenía 50 temas en los que había trabajado desde el lanzamiento en mayo de 2019 de “11:11”, su producción anterior.Con información de Efe.

