Maluma recibió varias críticas por aparecer con un cachorro de león. | Fuente: Instagram

Maluma recibió una ola de críticas, durante su paso por México como parte de la gira "11:11 World Tour", por compartir un video junto a un cachorro de león. Acto seguido, cerró su cuenta de Instagram.

El cantante colombiano visitó un santuario de rescate de animales (grandes felinos, perros y otros) y grabó un video acariciando a un cachorro de león que compartió en su red social. Inmediatamente, algunos seguidores lo atacaron pues pensaban que era su nueva mascota y que el músico lo estaba alejando de su hábitat.

Maluma respondió molesto ante las acusaciones al punto de llamar a los usuarios "ignorantes". El intérprete de "Amigos con derechos" aclaró que el felino no era su mascota e invitó a sus seguidores a ayudar a los animales.

"Estaba viendo los comentarios del último post que puse con un león, con Mala Mía [nombre del cachorro]. No sé, no entiendo ya por qué hay gente tan est*****, gente tan est***** que cree que es una mascota mía. Es que no entienden que ese animal está ahí porque lo rescataron", dijo en el video que subió a Instagram, antes de cerrar su cuenta.

El cantante colabora con el santuario The Black Jaguar-White Tiger Foundation, dirigido por Eduardo Serlo, desde hace algunos meses. En su honor, algunas crías llevan nombres de sus canciones o en alusión a él.

"Ustedes saben que yo soy animalista, siempre voy a serlo. Y nunca voy a apoyar el tráfico de animales. ¿Por qué se les cabe en la cabeza que yo pueda tener un león de mascota? ¿Por qué en vez de estar escribiendo estup****** y alegando, y juzgando, por qué más fácil no salen a la calle y compran comida para los perros que lo necesitan en la calle? ¿Por qué no van y salvan animales, como está haciendo Eduardo con la fundación? Dejen de estar alegando. No sean ignorantes", sostuvo Maluma antes de cerrar su Instagram.

