Madonna cuenta que perdió tres seres queridos en tiempo de coronavirus | Fuente: Instagram

La cantante estadounidense Madonna ha manifestasdo su preocupación por la pandemia generada por el nuevo coronavirus en el mundo, por lo que ha promovido la cuarentena para evitar la propagación del virus.

A través de Instagram, la artista ha expresado en varias ocasiones su sensibilidad y ha enviado reflexivos mensajes al conocer diversas historias que ha dejado la enfermedad.

Asimismo, la "Reina del pop" creó un programa llamado "Diario de cuarentena", en el que ha contado que la COVID-19 le ha provocado la muerte a tres personas allegadas a ella.

“Diario de cuarentena, número 9. No siempre podemos tener un buen día”, dice la intérprete de “La isla bonita”. “Y cuando ese indicador llega a 10, necesito, deseo, tengo que salir de mi cuerpo (...) Una lanza ardiente se abre paso en mi interior y se desliza por mi pierna, y no puedo concentrarme en nada excepto en la idea de una solución, y me pregunto qué forma tomará”, añade.

“En las últimas 24 horas murió mi primo, murió el hermano de mi guardaespaldas, murió Orlando Puerta, una persona que jugó un rol muy importante en mi vida", reveló Madonna.

DONACIÓN

Madonna anunció el viernes 3 de abril que ha donado 1 millón de dólares a la Fundación Bill y Melinda Gates para apoyar sus intentos por encontrar una cura al coronavirus."Me uno a los esfuerzos de la Fundación Bill y Melinda Gates en la búsqueda de un medicamento que prevenga o trate el COVID-19. Lo necesitamos para proteger a nuestro personal médico, los más vulnerables, y todos nuestros amigos y familiares", aseguró Madonna en una nota publicada en su página web.La responsable de "Like a Prayer" dijo estar "impresionada" con el "fundamental" trabajo realizado por esa organización y su Acelerador Terapéutico de COVID-19, que está llevando a cabo acciones urgentes para desarrollar un nuevo fármaco o encontrar uno ya existente que pueda ayudar en la cura o prevención del virus."Envío mucha gratitud y fuerza al personal de los servicios de emergencia, profesionales médicos y científicos que están protegiendo nuestras comunidades, a aquellos que sufren y a los más vulnerables", agregó.

Te sugerimos leer