Madonna cancela dos conciertos, hasta el momento, en Lisboa. | Fuente: EFE

La cantante Madonna ha tenido que cancelar su concierto en Lisboa debido a la lesión que tuvo el año pasado, sin embargo, los dolores la siguen aquejando hasta el día de hoy.

Esta no es la primera vez que la intérprete de “Like a Virgin” no puede presentarse ya que el domingo pasado hizo lo mismo ocasionando una serie de malos comentarios entre muchos de sus seguidores.

De acuerdo con el promotor del concierto, Everything is New, señaló que Madonna no podrá presentarse hasta que se sienta bien de salud ya que su show contiene mucho baile así que es imposible que se arriesgue.

La artista quería empezar su gira en el lugar donde vivió dos años y donde específicamente hizo su álbum “Madame X”. Los fanáticos esperan que sus ocho conciertos no se vean opacados por su dolencia.

Sin embargo, la lesión que tiene en la rodilla ha hecho que Madonna cancele muchos conciertos porque su puesta en escena es bastante exigente. A dos horas de iniciar su concierto en el local “Coliseu dos Recreios”, se informó a los asistentes que ella no podría presentarse.

Para disculparse, la artista envió un mensaje en su cuenta de Instagram a sus fanáticos: "Perdonad que tenga que cancelar esta noche, pero que tengo que oír a mi cuerpo y descansar. Los veo el martes, crucemos los dedos".

A pesar de los dolores, Madonna cumplió con su palabra y sí se presentó en concierto que empezó una hora y media después, no obstante, regaló dos más a todos los presentes. A pesar de su esfuerzo tuvo que cancelar la presentación de este miércoles por los dolores.

En un vídeo que puso en Instagram aparece en una fiesta en Lisboa apoyada en un bastón: "Tenía que invitar a mi familia de los escenarios a una 'Living Room Session'. En Lisboa, donde 'Madame X' empezó su viaje... Gracias a Dios por mi bonito bastón vintage".

Te sugerimos leer