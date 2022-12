La fallecida actriz Lynn Cohen interpretó a Mags en 'Los Juegos del Hambre: En llamas', la segunda película de la saga. | Fuente: Instagram/@mrsamclaflin

La actriz Lynn Cohen falleció a los 86 años el pasado 14 de febrero, según fue anunciado por su mánager. La intérprete estadounidense es recordada por sus papeles en “Sex and the City” y la película “Los Juegos del Hambre: En llamas”, donde compartió pantalla con el actor Sam Clafin.

Cabe recordar que el británico dio vida a Finnick, uno de los jóvenes elegidos para participar en la competencia de los Juegos del Hambre, y se dedicó a proteger a la anciana voluntaria Mags, el personaje de Cohen, por lo que, la llevaba cargada en su espalda a todos lados, debido a su avanzada edad.

Sam Clafin dedicó un mensaje a la fallecida actriz, a través de sus redes sociales, ya que ambos desarrollaron una cercana amistad durante las grabaciones del filme. “Mags, te cargaré a todos lados. Siempre. Que en paz descanses, Lynn. Increíble, increíble mujer”, escribió el actor británico en una fotografía que publicó en Instagram.

Lynn Cohen no apareció en las siguientes películas de “Los Juegos del Hambre”, debido al fatídico destino de Mags en la segunda cinta de la saga. Como se recuerda, ella decide sacrificarse para salvar la vida de Finnick y Katniss (Jennifer Lawrence), quienes buscaban escapar de una tóxica neblina.

OTROS ROLES

La fallecida actriz también apareció en la ficción televisiva “Sex and the City”, donde encarnó a la niñera de Miranda (Cynthia Nixon), de nombre Magda. En esa misma línea, destacó por sus roles en “Law and Order”, “Munich” y más recientemente en “The Marvelous Mrs. Maisel”, la serie de Amazon Prime donde apareció por última vez.

"Cohen. La querida y necesaria Magda de Miranda. Nuestra querida compañera de Sexo en Nueva York. Talento, gracia, inspiración. Descansa en paz", dijo la estrella Sarah Jessica Parker sobre la partida de Lynn Cohen.

