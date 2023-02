Luis Miguel estará en la serie de Yuri | Fuente: Instagram

La cantante mexicana Yuri, reveló que está por iniciar su serie autobiográfica donde contará sus secretos mejor guardados para que sus fanáticos conozcan un poco más de su vida.

Además, agregó que, ella misma será quien la interprete en su versión adulta. En una entrevista, la artista dijo que incluirá a su amigo Luis Miguel tal y como él lo hizo en su serie cuando fue su boda con Fernando Iriarte en 1988.

“Él fue un amigo muy especial y obviamente estuvo conmigo en momentos muy padres de mi vida como persona, fue mi amigo nunca fue mi novio desgraciadamente (ríe), como no era yo su tipo, le gustaban mucho las de pelo negro, pero sí hay una parte que voy a tocar, estuvo una parte importante de mi vida muy dura para mí y ya no te cuento porque todo lo suelto”, sostuvo.

A pesar de que a no quiso dar detalles sobre quiénes era los productores ni el elenco, Yuri adelantó que su historia será mucho más larga que la de Luis Miguel:

“Yo no quiero irme como Luis Miguel corta, larga, temporadas, hay mucho que platicar, mucho ‘chal’, imagínate tengo 54 años todo lo que tengo que contar, Luis Miguel tiene cuarentaintantos (48 años), ya está en el quinto piso”, dijo Yuri.

La mexicana sigue con sus proyectos musicales y le preguntaron si se animaría a hacer un dúo con Lucía Méndez, con quien hace un par de meses se reconcilió después de ocho años de difamaciones entre ambas.

A esto, Yuri respondió que no tendría ningún problema ya que la música une a la gente:

“Ya hicimos las paces gracias a Dios ¿pero, tú crees que un dueto?, por qué me quieres tanto, pero si ella ya está bien caballona y yo una chaparra, ¿imagínate? (risas), pero está bien por qué no, en esta vida tienes que compartir con todo mundo, pero muchas personas no quieren cantar conmigo”

