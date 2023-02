Luis Miguel se convierte en el mexicano más escuchado de Spotify | Fuente: Luis Miguel - Instagram

Sin lugar a dudas, “Luis Miguel, la serie” ha repotenciado la carrera del cantante mexicano Luis Miguel, y este éxito no solo ha impactado en su popularidad, sino también el consumo de sus discografías.

Con grandes éxitos como “Culpable o no”, “Hasta que me olvides” y “Cuando calienta el sol”, grabados hace más de 20 años y que ahora han retomado vigencia, Luis Miguel ha alcanzado un nuevo récord.

Luis Miguel se ha convertido en el primer mexicano en romper el récord de descargas en Spotify, convirtiéndose así en el más escuchado de la plataforma. La compañía australiana S Money realizó una investigación, denominada The Most Valuable Song from Every Country (La Canción Más Valiosa de todos los Países), ha destacado el valor económico de cada canción enfocada en los números de Spotify.

Con más de cinco mil millones de descargas el cantante ha sido reconocido por la plataforma Spotify y el “Sol de México” no ha dudado en compartir la noticia en su cuenta de Instagram.

Esta cifra de descargas representaría que más del 80% de la población mundial ha descargado la música del cantante mexicano.

De acuerdo con la revista “Quien”, el tema “Ahora te puedes marchar” (1987), considerado uno de los temas más vendidos, ha generado ganacias de más de 300 mil dólares y ha sido reproducido en Spotify 278,435,662 veces.

Las canciones más escuchadas

Hace unos meses, la compañia australia S Money reveló la lista de las canciones más valiosas del mundo. Para sorpresa de muchos, un tema de Luis Miguel figura dentro de su ránking.

Según “El Heraldo” de México, luego del estreno de “Luis Miguel, la serie” catorce de las canciones de Luis Miguel se han colocado en el Top 200 de Spotify México.

