Luis Miguel no aparecerá junto a sus hijos en su serie biográfica a cargo de Netflix. Aracely Arámbula, expareja del cantante, declaró que ella no saldrá en la segunda temporada de “Luis Miguel, la serie”, y negó un posible cameo de sus hijos.

“No voy a salir en esta temporada, está confirmado. Ya me lo dijeron, está confirmado que no voy a salir ni mis hijos”, manifestó Arámbula.

Asimismo, la famosa actriz fue clara con la decisión que ha tomado y aseguró que no le interesa aparecer en la ficción de Netflix. “Luis Miguel, la serie” no contará la historia del romance que tuvo el “Sol de México” con la celebridad mexicana, que posteriormente terminó en una batalla legal por la manutención de los menores.

“No me interesa salir en la serie, entonces en esta segunda temporada no salimos y espero que en la tercera tampoco, pero en realidad los nombres no pueden salir. Eso no lo estoy viendo yo, lo están viendo mis abogados”, aclaró Aracely Arámbula. “Son menores de edad, y tienen que estar con mi autorización para salir. Ya me buscaron y no me interesa salir”.

LA SITUACIÓN CON LUIS MIGUEL

Toño Mauri, amigo cercano de Luis Miguel y productor de la serie, refirió que todo se encontraba bien entre la expareja. Sin embargo, la actriz de 44 años no estuvo de acuerdo con estas afirmaciones y negó que sean verdad.

“Dicen muchas cosas, como mi queridísimo Toño Mauri, que todo está bien, pero no, no está bien, ellos saben la verdad”, dijo la exnovia del intérprete mexicano.

Asimismo, Aracely Arámbula habló sobre las declaraciones de Lucía Miranda, en las cuales ella indicaba que Luis Miguel sí cumple con la pensión alimenticia. “No, no la escuché y ni me interesa, ella no sabe, nadie sabe, porque nadie está informado de eso. Yo soy muy prudente y no hablo de eso porque no me interesa, estoy con mi carrera”, sentenció.

