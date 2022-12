El estudio de animación detrás de 'Dragon Ball' envió un mensaje por el fallecimiento de Luis Alfonso Mendoza. | Fuente: Captura de pantalla

Luis Alfonso Mendoza ha dejado una legión de fanáticos que lo recordarán por su variedad de trabajos, entre ellos la icónica voz del joven Gohan en "Dragon Ball Z". El actor de doblaje falleció el pasado sábado 29 de febrero tras recibir impactos de bala durante un tiroteo, según reportó la Fiscalía General de la Justicia de Ciudad de México.

El reconocido actor de voz interpretó diversos personajes como Sheldon Cooper, en “The Big Bang Theory”, Daniel San en “Karate Kid” y Joey Tribbiani, en “Friends”. Sin embargo, su impacto en más de una generación llegó cuando se convirtió en la voz de Gohan, en su etapa joven, para el famoso anime basado en el manga de Akira Toriyama.

Toei Animation, también conocido como el estudio detrás de "Dragon Ball Z", lamentó el fallecimiento de Luis Alfonso Mendoza. Desde su cuenta oficial en Twitter, la compañía publicó un mensaje de agradecimiento al fallecido mexicano por dejar grabada su voz en el joven Gohan.

“Descansa en paz, Luis Alfonso Mendoza, un maravilloso actor de voz en español que dejó su increíble voz en personajes fantásticos, incluido nuestro querido Gohan. Gracias, Luis, por todo”, escribió Toei Animation a través de las redes sociales.

SUS COMPAÑEROS LO RECUERDAN

Mario Castañeda, voz de Gokú, y Lalo Garza, voz de Krillin, recordaron momentos junto a su compañero de elenco en el doblaje latinoamericano de "Dragon Ball Z". Como se recuerda, Luis Alfonso Mendoza interpretó a un joven Gohan en el anime, donde el personaje compartía momentos junto a su padre y mejor amigo.

“Apenas hace un par de días nos reíamos con mi look de náufrago, y hoy ya no estás Luis Alfonso... Que alguien me lo explique... Afortunadamente te quedas en el corazón con tu risa y tus bromas y los recuerdos de tantos años... Ayer fue un día triste...”, lamentó Castañeda en Twitter.

En esa misma línea, el famoso “Krillin” publicó una fotografía de los actores mexicanos de Gokú y Gohan mientras se tomaban uno de los últimos selfies en los que aparecerían juntos. “Amigo, recuerdo esa foto. Me duele no poder ir a despedirte. Siempre estarás en mi memoria. Descansen en paz, hermano”, escribió posteriormente Lalo Garza.

Te sugerimos leer