El actor de doblaje mexicano Luis Alfonso Mendoza falleció este sábado 29 de febrero y las causas aún son desconocidas. De acuerdo con algunos medios, el artista fue abatido en una balacera junto a su esposa y su cuñado, sin embargo, la policía no ha confirmado este hecho.

Sus compañeros y colegas escribieron sentidos mensajes en redes sociales. Mario Castañeda, conocido por darle vida a la voz de “Gokú”, puso lo siguiente:

“Apenas hace un par de días no reíamos con mi look de náufrago, y hoy ya no estás, Luis Alfonso. ¡Que alguien me lo explique! Afortunadamente te quedas en el corazón de tu risa y tus bromas y los recuerdos de tantos años. Ayer fue un día triste”.

Luis Alfonso Mendoza le dio su voz a “Gohan” en la serie de Dragon Ball desde 1997 cuando aún este personaje era un adolescente. A pesar de que este es su trabajo más reconocido, también hizo de Sheldon Cooper en “The Big Bang Theory” y Joey Tribbiani de “Friends”.

Otros trabajos que hizo y que seguro muchos conocerán, fue de Bugs Bunny en “El Show de los Looney Tunes”, Presto en “Calabozos y Dragones”, Dexter en “El Laboratorio de Dexter” (primeros episodios), Bananón en “Bananas en Pijama” y Daniel Larusso en “Karate Kid”.

Una página de fanáticos de Facebook que aman el anime también expresó su pesar por redes sociales: “Con un terrible pesar y un estado de shock inminente les comunicamos la terrible noticia de que el actor y director Luis Alfonso Mendoza acaba de fallecer. La voz de Gohan, Bugs Bunny, Conde Patula... No puedo ni terminar de escribir esto. Descanse en paz un grande del doblaje mexicano”.

Sus seguidores piden que se esclarezca el caso ya que aún no se confirma si fue atacado por delincuentes o cuál fue el supuesto móvil para que acabara con la vida de Luis Alfonso Mendoza, su esposa y su cuñado.

