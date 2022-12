Mario Castañeda, voz de Gokú, se despidió del fallecido Luis Alfonso Mendoza, quien fue la voz de Gohan en el famoso anime 'Dragon Ball Z'. | Fuente: Instagram/Composición

Luis Alfonso Mendoza falleció hoy domingo 1 de marzo en México, según confirmó el periodista Janosik García. Las causas de su muerte aún no son claras, pero los reportes iniciales indicaban que había perdido la vida, junto a su esposa y cuñado, en medio de una balacera. El actor de doblaje es recordado por dar la voz a Gohan, en su etapa joven, en “Dragon Ball Z”.

El popular Mario Castañeda, uno de sus colegas más cercanos y voz de Gokú en español, envió un mensaje de despedida al mexicano. A través de sus redes sociales, el actor de voz contó que hace unos días compartió unas bromas con el fallecido Luis Alfonso Mendoza, y con clara tristeza, comentó que guardará los recuerdos de años.

“Apenas hace un par de días nos reíamos con mi look de náufrago, y hoy ya no estás Luis Alfonso... Que alguien me lo explique... Afortunadamente te quedas en el corazón con tu risa y tus bromas y los recuerdos de tantos años... Ayer fue un día triste...”, escribió Castañeda en Twitter.

Cabe destacar que ambos trabajaron en el famoso anime “Dragon Ball Z”, donde interpretaban a Gohan y Gokú para el doblaje latinoamericano. Luis Alfonso Mendoza participó como la voz de Gohan, cuando este creció y experimentó su etapa de juventud en la historia animada de Akira Toriyama.

EL ELENCO DE “DRAGON BALL”

Además de Mario Castañeda, otros compañeros de Luis Alfonso dieron el último adiós al actor de voz mexicano. Lalo Garza, o también conocido como Eduardo Garza, interpretó a Krillin —amigo de Gokú y Gohan— en el doblaje al español de “Dragon Ball Z” y también pudo compartir muchos momentos con él.

“Amigos, desgraciadamente es cierto. Es horrible dar este tipo de información y yo soy la persona menos indicada para hacerlo, pero efectivamente hoy falleció mi querido Luis Alfonso Mendoza, gran actor de doblaje. Se nos fue otro grande. DEP.”, escribió la voz de Krillin en Twitter.

