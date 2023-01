Lucy Lawless y Kevin Sorbo actuaron juntos en 'Hércules: Los viajes legendarios'. | Fuente: IMDb

Las redes sociales han abierto una puerta para que todo el mundo pueda compartir opiniones, sean las que sean. Sin embargo, la desinformación es un aspecto negativo cuando ocurren mayores eventos históricos como la pandemia o el reciente asalto al Capitolio de EE.UU. Por esa razón, incluso, el propio Donald Trump fue retirado de Twitter.

Lucy Lawless, conocida por protagonizar “Xena, la princesa guerrera”, se enfrentó contra uno de sus antiguos colegas de la televisión por difundir teorías conspiracioncitas. Se trata de Kevin Sorbo, quien fue el actor principal de “Hércules: Los viajes legendarios”. Como se recuerda, esta última fue la antecesora de la serie de la valiente Xena.

En 1995, Lucy Lawless y Kevin Sorbo compartieron pantalla, pero la amistad entre ambos quedó de lado esta vez por sus diferencias. Y es que la actriz neozelandesa no toleró que su excolega diera pie a conspiraciones sin argumentos sobre la violenta protesta protagonizada por partidarios de Donald Trump.

LO ENFRENTÓ EN TWITTER

A través de su cuenta oficial en Twitter, Sorbo dio retuit a una publicación que indicaba que aquellos que invadieron el Capitolio serían izquierdistas disfrazados de protestantes a favor de Trump y no realmente individuos de la derecha. “No me parecen patriotas”, agregó el artista estadounidense.

A lo que Lucy Lawless respondió con una dura crítica hacia el intérprete de ‘Hércules’ y mostró su indignación por la viralización de información no comprobada de los incidentes del pasado 6 de enero. En ese sentido, la famosa ‘Xena’ dijo de todo sobre lo que opina de la derecha en Estados Unidos.

“No, querido. No son patriotas. Son tus monos voladores, terroristas locales, actores de QAnon. Son los idiotas que salen y ejecutan las malas órdenes de personas como tú a quienes les gusta darles cuerda como juguetes y dejarlos que hagan lo peor”, comentó la estrella debajo del tuit de Kevin Sorbo.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

“Aura” es una novela corta de género fantástico. La historia sucede en una casona vetusta habitada por la bella protagonista que vive encerrada en la misma ¿por qué? Partiendo del realismo y evolucionando a lo fantástico, encontraremos la respuesta a la interrogante.

Te sugerimos leer