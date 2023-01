Lucía Méndez recordó el breve periodo en que tuvo un romance con Luis Miguel. | Fuente: Composición (YouTube / Instagram)

En los recuerdos de Lucía Méndez, más de una celebridad latinoamericana tiene su lugar. Y el nombre de Luis Miguel, aunque no ocupa un sitio central, sí uno entrañable por el romance que vivieron juntos.

La actriz mexicana recordó aquella breve relación con el ‘Sol de México’ durante una entrevista para el programa “La entrevista con” que se transmite por YouTube.

Su remembranza nació a raíz de una pregunta sobre cómo fueron los besos con el cantante de “Suave”. “Son unos besos que puedo dejar guardados”, señaló Lucía Méndez. Y esa respuesta trajo a colación más de una anécdota junto al popular Luismi.

Entre ellas, aquella en la que Luis Miguel tocó la puerta de su hotel, en Miami (EE.UU.). Él estaba vestido con un esmoquin y una botella en mano, pero ella lo recibió en pijama. “Me estuvo platicando, pero no pasó nada, porque lo veía como un chavito”, contó.

LA RELACIÓN CON LUISMI

Las atenciones y los detalles del cantante, sin embargo, lograron poner fin a la resistencia de Lucía Méndez. “Anduvimos como tres, cuatro meses, y yo me sentía rara, porque le llevaba aparentemente 10 años y no era así. Él tenía 17 y me engañó, porque me dijo que tenía 20”, dijo.

“Pude ir a la cárcel”, añadió la actriz de telenovelas como “Colorina” y “Viviana”. “Pasó el tiempo, tuvimos muy buena comunicación, nos reíamos mucho, nos llevábamos muy bien y claro que teníamos mucha atracción entre los dos”, repasó.

Sin embargo, pese a la madurez que mostró Luis Miguel para su edad, Méndez reconoció que no se enamoró “tanto de él”. “Porque yo siempre consideré que no era correcto, siempre consideré ese juicio, era menor de edad, no me puedo enamorar de él y eso fue lo que me sacó adelante y conocí a Pedro (Torres) y dejé a Micky”, puntualizó.

LA ATRACCIÓN POR MARADONA

Por otra parte, Lucía Méndez reveló que también hubo química con Diego Armando Maradona, aunque no se dio ningún romance por respeto a su relación con el cantante. “No llegamos a nada, pero era muy coqueto. Lo conocí cuando él tenía 26 años y yo 30”, indicó.

Fue en una fiesta donde se vieron por primera vez y, según comentó la actriz, el fallecido futbolista se mostró “muy amable” con ella. “Yo también media coqueta, pero no pasó nada, porque yo en ese momento andaba con Luis Miguel”, relató.

Sin embargo, eso no le impidió apuntar que hubo “mucha química” entre ellos. “Pero ni la mano nos tocamos, había mucha gente y se iba a hacer un chisme”, dijo.

Con el tiempo, coincidieron cuando ella grabó “Corazón de piedra” en italiano. En aquella ocasión, él le dijo que “tenía un corazón de piedra por las drogas, por mi vida, porque no fue buen padre y bien marido…”. “Terminamos de hablar y nunca más supe nada de Maradona”, aseveró.

