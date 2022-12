Lucero lamenta haber contagiado a su hija de COVID-19: 'Me dio mucha pena, felizmente está estable'. | Fuente: Twitter

La cantante mexicana Lucero confesó que hace unos días contrajo la COVID-19 y tuvo que aislarse en su casa, sin embargo, Lucerito Mijares, su hija mejor también se contagió.

Contando detalles de lo que vivió por esta enfermedad, la artista sostuvo que tomó todas las precauciones del caso para evitar contagiar a más personas de su familia.

“Me dio mucha pena que contagié a mi hija, a mi Lucero. Si la contagié, pero reaccionó muy bien en todos los aspectos y me refiero a que su salud estaba muy bien”, comentó la cantante en un video que compartió en sus redes sociales.

Con respecto a los síntomas, Lucero reveló que no sintió tantos como esperaba: “No sentí problemas de respiración, no tuve problemas con la oxigenación, sí tuve ciertos síntomas y malestares, pero nada de gravedad”, añadió.

Asimismo, pidió a sus seguidores a cuidarse para evitar los contagios. “Todavía no se puede cantar victoria, el virus puede ser muy peligroso, debemos cuidarnos nosotros y a las personas que amamos”, concluyó.

LA NOVELA MÁS IMPORTANTE DE SU CARRERA

Para la mexicana, “Soy tu dueña” fue la novela más importante de su carrera y comentó cómo fue ser “pareja” de Fernando. Además, resaltó que las cualidades del actor son importantes en este mundo artístico ya que de eso dependerá su éxito en otras producciones:

“Disfruté mucho con Fernando porque es un actor tan disciplinado, dedicado, siempre muy puntual, muy metódico, por eso ha tenido una carrera tan exitosa, porque pone el mil por ciento en todo lo que hace y fuimos grandes compañeros de telenovela”, aseguró.

Por otro lado, Lucero habló sobre las escenas de besos y confirmó que para ambos fue muy cómodo debido a que compenetraban bien en la ficción:

“No es fácil hacer escenas de besos, de amor, con alguien que no es tu pareja en la vida real. Se vuelve un poco complicado. Al principio de la filmación de una novela como esta no conoces tanto a la persona con la que estás compartiendo momentos tan íntimos. Para eso también hay que hacer actor y saber transmitir a través de las cámaras... Eso a mí se me facilitaba mucho con Fernando porque siempre fue muy respetuoso, disciplinado, dedicado”, sostuvo la actriz.

