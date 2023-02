Los integrantes de One Direction se encuentran en contacto para una posible reunión, según Liam Payne. | Fuente: AFP

En el 2010, el mundo de la música fue testigo del surgimiento de una nueva boyband: One Direction. Tras cinco años haciendo canciones, sin embargo, el quinteto se dio una pausa indefinida que, según los rumores, podría terminarse durante la cuarentena.

Así lo insinuó Liam Payne, integrante de la banda, durante una transmisión en vivo con el dj Alesso. El cantante, de 26 años, afirmó que los miembros de One Direction —Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan, Louis Tomlinson y el mismo Payne— están en contacto.

“Hoy volví a hablar con Niall en FaceTime y él estaba afuera en su balcón tomando el sol y lo que sea”, dijo Payne. “Él está en Londres también. La mayoría de nosotros estamos en Londres. Hemos estado tratando de organizar el primer grupo FaceTime en este momento”, añadió.

Seguidamente, Alesso comentó a Payne que venía recibiendo muchas preguntas sobre One Direction, especialmente sobre una posible reunión. Ante este escenario, sin embargo, el artista respondió:

“No puedo decir demasiado. En realidad, Louis me regañó por revelar un poco de nuestros planes el otro día. Entonces van a tener al grupo diciéndome que no participe en el chat grupal”.

LOS DIEZ AÑOS DE ONE DIRECTION

One Direction es uno de los regresos más esperados en la música. En los últimos cuatro años, sus integrantes han evitado referirse a una posible reunión, después de que anunciaran una pausa en sus actividades. No obstante, hay esperanza para sus seguidores y tendría que ver con el décimo aniversario de la popular boy band.

En una entrevista para el diario inglés The Sun, el cantante Liam Payne aseguró que el grupo estaba en conversaciones con motivo del décimo aniversario de One Direction. Sin duda, un momento que los fans estuvieron esperando durante un largo tiempo.

“Tenemos el aniversario de diez años, que llegará pronto así que todos hemos estado hablando mucho en las últimas semanas”, comentó sobre su relación con sus compañeros de One Direction. “Para escuchar un montón de voces de gente y ver contenido antiguo y cosas distintas que no hemos visto desde hace mucho tiempo o no hemos visto nunca, es muy interesante”.

Sobre la posibilidad de invitar a Zayn Malik, el miembro de One Direction no indicó si formaría parte de esta fecha especial. “Por el momento no estoy seguro de lo que se me permite decir”, agregó Liam Payne.

