Hace un día, el actor Liam Hemsworth inició oficialmente el trámite de su divorcio de la cantante y actriz de 26 años Miley Cyrus por “diferencias irreconciliables". Así, Hemsworth ha confirmado que es el fin oficial de su matrimonio, que duró a penas ocho meses después de que ambos se dieran el sí en una emocionante ceremonia en la víspera de Nochebuena, acompañados de toda su familia. Después de un largo silencio, Miley decidió responder a los críticos que hablaban de una infidelidad como el punto de quiebre de su relación.

"Puedo admitir muchas cosas, pero me niego a admitir que mi matrimonio terminó por una infidelidad. Liam y yo hemos estado juntos por una década. Lo he dicho antes y sigue siendo cierto: amo a Liam y siempre lo haré", escribió en un hilo de Twitter.

El largo mensaje explica que siempre ha sido sincera con su público y que acepta que es "la vida que he elegido". "Lo que no puedo aceptar es que me digan que miento para encubrir un crimen que no he cometido. No tengo nada que ocultar", mencionó.

Cyrus decidió exponer una a una de las malas decisiones que vivió. "No es ningún secreto que andaba en fiestas en mi adolescencia y principios de los 20. No solo fumé, sino que abogé por la marihuana, experimenté con drogas, mi canción más importante hasta la fecha es sobre bailar en molly y soplar líneas en el baño. Arruiné y engañé en las relaciones cuando era joven. Perdí un trato masivo con Walmart a los 17 por romper un bong. Me echaron del hotel Transilvania por comprarle a Liam un pastel de pene para su cumpleaños y lamerlo. Posé sobre una bola de demolición desnuda. Probablemente hay más desnudos míos en Internet que tal vez cualquier mujer en la historia", continuó con su discurso.

Miley resaltó que la decisión de retomar su relación junto a Liam, después de terminar con él hace unos años, se debió a que estaba segura y se comprometería. "No hay secretos para descubrir aquí. He aprendido de cada experiencia en mi vida. No soy perfecta, no quiero serlo, es aburrido. He crecido frente a ti, pero la conclusión es que he crecido", explicó.

La cantante resaltó que el fin de su relación fue "una decisión saludable para mí misma, para dejar atrás una vida anterior". "Soy más saludable y feliz que en mucho tiempo. Puedes decir que soy twerking, fumadora de marihuana, pero no soy un mentirosa. Me enorgullece decir que simplemente estoy en un lugar diferente de donde estaba cuando era más joven", finaliza su mensaje.

