Leonardo DiCaprio dona cinco millones de dólares para el Amazonas | Fuente: Instagram

El activismo de Leonardo DiCaprio para luchar contra el cambio climático lo ha llevado a apoyar diversas causas. Esta vez, el protagonista de Once Upon a Time in Hollywood anunció a través de su cuenta de Instagram que donará- por medio de su fundación Earth Alliance- cinco millones de dólares.

Dicha organización fue fundada en julio pasado por el actor y los filántropos Laurene Powell Jobs y Brian Seth. La institución abrirá el fondo económico Amazon Forest Fund que destinará lo recaudado a "comunidades indígenas y otros locales que trabajan para proteger la biodiversidad y la sostenibilidad de la vida en el Amazonas contra el fuego que actualmente está devastando la región".

El mensaje en redes de DiCaprio invita a todos a donar. "El 100% de tu donación estará destinado a las personas que están trabajando sobre el terreno para proteger el Amazonas", finaliza.

LO NUEVO DE TARANTINO

La novena película de Quentin Tarantino “Érase una vez en Hollywood” muestra a Leonardo DiCaprio encarnando a un actor de finales de los 60, que tiene como objetivo llegar a la pantalla grande junto a su amigo cercano Rick, interpretado por Brad Pitt.

Sobre su trabajo con el actor de The Fight Club y su aprendizaje bajo la dirección de Tarantino ha hablado DiCaprio en una entrevista con El Mundo, en la que también se ha declarado fanático de las películas sobre Hollywood.

“Me interesa ver ese mundo desde fuera con la perspectiva de dos amigos a los que los tiempos y la industria han adelantado y dejado algo atrás, ya que el actor a quien doy vida en pantalla es más un producto de los años 50”, reveló el actor.

DiCaprio también habló sobre su química en pantalla con Brad Pitt y aseguró que, debido a que ambos se iniciaron en el mundo de la actuación en Los Ángelesentendieron la relación de los personajes que interpretaron de manera implícita.

