Los actores Leonardo DiCaprio y Brad Pitt brindaron varias entrevistas luego del estreno de “Once Upon a Time in Hollywood”. Pero la que concedieron al podcast WTF del comediante Marc Maron causó más de una reacción entre los seguidores de ambos actores.

Durante su conversación con Maron, Pitt fue consultado por la película “Ad Astra”, cinta en la que interpreta a un astronauta. En particular, le preguntaron cómo era posible que una nave espacial atascada en Neptuno pudiera enviar tanta energía hasta la Tierra.

“No te lo voy a explicar… no puedo explicarlo tampoco”, reconoció el actor. Una respuesta que motivó a su colega a confesarse sobre "Inception" (también conocido como “El Origen”), película de Christopher Nolan que interpretó en el 2010.

“Es como ‘El Origen’ para mí. ¿Qué pasó? No tengo idea”, dijo Leonardo DiCaprio, lo cual desató la risa de sus compañeros. Luego añadió: “Solo te enfocas en tu personaje. Me suelo involucrar [en las historias], pero cuando se trata de Christopher Nolan y su mente y cómo [El Origen] fue construido… todos trataban constantemente de armar el puzle”.

DIEZ AÑOS DE 'EL ORIGEN'

Este año, la aclamada película cumple su décimo aniversario. La historia de “El Origen” gira en torno a Dom Cobb (DiCaprio), un “ladrón de sueños” que busca extraer información del subconsciente de las personas mientras duermen.

Aunque este trabajo representa un éxito rotundo para el protagonista, también lo conllevó a perder a su esposa y sus hijos. De allí que aprovecha un último trabajo para recuperar a su familia, aunque esta aventura le traiga más de una dificultad.

Sobre el final de “El Origen”, las especulaciones continúan dando vueltas. Precisamente, Leonardo DiCaprio señaló que la manera de entender ese desenlace “depende del ojo del espectador, supongo”.

