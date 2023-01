Lenny Kravitz reveló que entre él y su hija, la actriz Zöe Kravitz, existe una confianza a prueba de fuego. | Fuente: Instagram / Lenny Kravitz

Lenny Kravitz se encuentra repasando su vida en medio de la promoción de su libro de memorias “Let Love Rule”, que saldrá pronto a librerías. Y en ese tour por su intimidad, recientemente dio a conocer el vínculo que tiene con su hija, la actriz Zoë Kravitz.

“Zoë y yo tenemos un diálogo muy abierto”, dijo a la revista People. “Podemos hablar de cualquier cosa y de todo”, agregó. Para la estrella de rock, la relación que tiene con la intérprete de Gatúbela de “The Batman” le recuerda a la que poseía su difunta madre con su abuelo.

“Mi madre y mi abuelo tenían una relación muy estrecha, hasta el punto de que, cuando era adolescente, pensaba que era ridículo. Yo solo decía: 'Ustedes están uno encima del otro todo el tiempo'. Se amaban y se valoraban. Entonces, cuando veo la relación entre Zoë y yo, veo la relación entre mi madre y mi abuelo”, confesó.

Asimismo, Kravitz no escatimó elogios acerca de la carrera de su hija, quien también formó parte de la serie “Big Little Lies”. “Ella realmente lo hizo por su cuenta”, apuntó. “En la escuela nunca le dijo a la gente quiénes eran sus padres. Me obligaba a recogerla por la cuadra”, añadió.

“Ha hecho un trabajo increíble. Sé que mi madre está muy orgullosa de ella, no solo de sus logros, sino de su comportamiento, sus actitudes, la forma en que ha hecho lo que ha hecho y el tipo de ser humano que es”, anotó el intérprete de 56 años.

“TODOS SOMOS UNA FAMILIA”

Zoë Kravitz es fruto del matrimonio entre Lenny y Lisa Bonet. En la mencionada entrevista, el músico puntualizó que, tras su divorcio con la actriz en 1993, le pareció importante mantener una buena relación con su exesposa.

Para el intérprete de “Again”, “es esencial” el vínculo amical que continúa manteniendo con la madre de su hija. “Tenemos una hija y nos amamos tanto como antes, es solo una situación diferente. Se necesita tiempo, trabajo y dedicación, pero eso es algo que teníamos los dos”, dijo.

Actualmente, Bonet está casada con Jason Momoa, el protagonista de “Aquaman” y con quien tiene dos hijos: Lola de 13 años, y Nakoa-Wolf, de 11. Una familia por la que Lenny Kravitz afirmó sentir nada más que amor.

"Amo a su esposo y amo a sus hijos", indicó. "Nos reunimos todos y pasamos los mejores momentos. Nos comunicamos, nos apoyamos unos a otros y así debe ser. Todos somos una familia", agregó.

