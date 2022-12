Laura Pausini ganó el Globo de Oro a la mejor canción original por 'Io Sì' para la cinta italiana 'The life ahead'. | Fuente: Instagram

Laura Pausini acaba de ganar un Globo de Oro con su incursión en el cine, pero insiste en que quiere mantener los pies en la tierra: "Si te acostumbras a los premios es señal de que se está apagando la llama", afirma desde su refugio al norte de Italia.

"No hay que acostumbrarse a los premios. Obviamente yo lo aprendí con los años, pero creo que si lo haces, es señal de que se está apagando la llama y de que quizás no merezcas estar ahí", apunta.

La cantante italiana sabe de lo que habla. En su palmarés lucen trofeos como el del Festival de Sanremo de 1993, que marcó el inicio de su carrera, pero también varios Grammys, fruto de sus millones de discos vendidos en todo el planeta.

Laura Pausini se llevó el Globo de Oro a la mejor canción original por "Io Sì", tema que creó con Diane Warren y Niccolò Agliardi para la cinta italiana "The life ahead", el retorno de Sophia Loren a la pantalla. Ella siguió la gala con sus padres en la casa de su infancia, en la pequeña localidad de Solarolo.

La cantante ha arropado con sus baladas a sus seguidores durante años, pero ahora se ha atrevido a poner música a una película, algo que ya hizo en "Message in a Bottle" (1999) pero de forma distinta.

En este caso quedó prendada de la cinta sobre una exprostituta y superviviente del Holocausto que acoge en casa a niños pobres. "Me emocionó su mensaje, como una taquicardia, y escuchando el tema quise cantarlo, lo deseé físicamente, como si mis cuerdas vocales lo desearan", rememora.

¿Y SI GANA EL OSCAR?

Pese a que esta haya sido una "experiencia única e inolvidable", duda de que vuelva a trabajar en el cine: "Cuando pasa algo gigante casi nunca quiero repetirlo, será muy difícil que acepte otra invitación de este tipo", avanza.

No obstante muchos ven en "Io sì" una buena opción para los Oscar 2021: ¿Y si lo ganas? "Yo me retiro", corta apresura e irónicamente Laura Pausini, como sin querer pensarlo, pues estos ritmos de promoción no van con ella. Eso sí, nunca dejará de cantar, la "música estará siempre", jura.

La canción habla de los "invisibles", de quienes viven sin la atención de los demás, una situación acrecentada con la pandemia y sentida por los que pasaron por un confinamiento, como ella misma. (EFE)

