El cantante Lalo Ebratt considera que la clave para lograr el éxito ha sido ser 'versátil' | Fuente: EFE

El cantante colombiano de música urbana Lalo Ebratt ha conseguido en los últimos tiempos colarse en los primeros puestos de las listas de éxitos y considera que la clave para lograrlo ha sido ser "versátil" y colaborar con artistas de múltiples géneros."Creo que lo mas importante es ser muy versátil y tolerante con todos los géneros. Los colombianos crecemos en una tierra multicultural, es un lugar muy colorido literalmente y somos muy alegres. Esa personalidad la llevamos a todos lados porque somos echados para delante", detalló el artista en entrevista con Efe.

Juanes, Sebastián Yatra, Reik, J Balvin y Lola Índigo son algunos de los artistas con los que ha trabajado en los dos últimos años cultivando muy buenas cifras y dándose a conocer más allá de las fronteras de su Colombia natal.En el proyecto de Lalo Ebratt tienen un peso muy destacado las colaboraciones, en las que se adentró gracias a su capacidad de aprendizaje y su curiosidad por diferentes ritmos y sonidos."Lo que más les llama (al público) creo que es la facilidad con la que puedo entrar en cualquier género, eso hace que sea un reto y se genere una espectativa", añadió.

EL EQUILIBRIO DE LA EXTRAVAGANCIA

Otro de los elementos reconocibles de Ebratt, nacido en Santa Marta en 1993, es su particular estilo lleno de colores, prendas extravagantes, peinados muy variados y complementos abundantes.Y es que arriesgarse a la hora de vestir siempre ha sido parte de él y algo que quiere proyectar en sus seguidores, un objetivo que está logrando con frases como "vomitando flow", un lema que utiliza continuamente el cantante."Yo creo hay que ser frescos a la hora de vestir y tener en cuenta un poco lo que quiere la gente pero también liderar y reinventarse. Lalo Ebratt se convirtió en un 'lifestyle' y eso que ha pasado ha sido muy orgánico. La gente ha querido adoptar mi estilo y tiene un buen mensaje, está chévere", dijo.El particular "look" de Ebratt también se refleja en su último lanzamiento, "La Presión", una canción junto a Manuel Turizo que combina un beat pegadizo con una letra cantable y un videoclip animado y colorido en el que Turizo y Ebratt se convierten en personajes que luchan por el amor de Violet, la protagonista.

El video ya acumula más de 7,3 millones de visualizaciones en YouTube."Yo creo que la gente la está recibiendo muy bien porque tiene ese equilibrio entre el romance, el flow, lo sexy y lo colorido. Hay un balance entre cada cosa y se pueda tanto dedicar como meter en cualquier playlist o bailarla en la discoteca", expresó el colombiano."La Presión" y su repercusión son una clara representación de lo que es Ebratt: un joven muy creativo que sabe hacer lo que quiere pero también analizar lo que la gente desea ver y escuchar.Desde muy pequeño hacía canciones con sus amigos de manera casera y ahora están llegando las colaboraciones que siempre soñó. Además, sabe que todavía quedan muchas por venir.El artista cree que el "freestyle" con el que comenzó a adentrarse en la música lo entrenó muchísimo para ser rápido y efectivo en el estudio, por lo que ahora puede concentrarse más en añadir cada vez más detalles."Estoy satisfecho por el trabajo y el sacrificio. También estoy soñando mucho más grande y no dejo de sorprenderme. Creo que es clave cada sueño y cada logro hacerlo como la primera vez: con hambre y con ganas", terminó.

(Con información de Efe)

